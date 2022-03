Madagascar: Condamnation contre la Russie - L'Union européenne relance Madagascar

La neutralité du gouvernement malgache par rapport à la situation en Ukraine n'a pas répondu aux attentes de l'Union européenne.

Les alliés de l'Ukraine persistent. " Il y a une grave violation des principes de droit international dans le cadre de l'invasion russe en Ukraine ", a réitéré Giovanni Di Girolamo, ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar. Un tel " acte d'agression expose les autres pays à un menace s'il n'y a pas une condamnation ferme car il va créer un antécédent sans précédent ", poursuit le diplomate devant la presse, hier, à son bureau. L'Europe réitère toujours ses attentes pour que les condamnations contre l'offensive militaire menée par la Russie soient prononcées par plusieurs pays. Mais le gouvernement malgache a déjà clarifié sa position et ne veut pas s'engager dans la ligne défendue par les Européens et leurs alliés face à la Russie.

Valeurs universelles. " Mais nous n'allons pas faire des rétorsions ni des pressions contre Madagascar ", a affirmé, hier, Giovanni Di Girolamo. " Nous allons miser sur le dialogue et les explications sur l'importance de la condamnation commune contre la Russie ", assure-t-il pour décrocher le soutien des autres pays. Car les Européens estiment qu'il y a vraiment lieu de condamner car " les valeurs universelles, la paix et la sécurité, sont menacées et en s'opposant contre la Russie c'est défendre ces concepts et ces valeurs ", a quant à lui souligné, Sergiusz Wolski, chef de la section politique auprès de la délégation de l'Union européenne à Madagascar.

En tout cas, " on ne peut pas rester indifférent par rapport à la situation en Ukraine, surtout face à un acte d'agression militaire qui fait des victimes civiles et des dommages matériels colossaux ", a ajouté Giovanni Di Girolamo. Ce diplomate affirme, en effet, que la " neutralité " adoptée par le gouvernement malgache a " déçu " les Européens.

Iles Eparses. Madagascar ne condamne pas la Russie. Certaines personnalités voient aussi d'un mauvais œil la sollicitation européenne dans le cadre de la crise ukrainienne. Des partisans du régime reprochent à ces pays de ne pas avoir pris le camp malgache dans le cadre de la revendication des Îles Éparses. " Quand le pays a revendiqué les Îles Eparses, aucun pays n'a osé se lever pour soutenir Madagascar ", a martelé Florent Rakotoarisoa, président de la Haute cour constitutionnelle.

Mais " il ne faut pas comparer les choses incomparables ", a répliqué hier, l'ambassadeur européen. " La question des Îles Éparses est un sujet de contentieux. Il ne faut pas mettre sur le même niveau une revendication territoriale et une invasion armée ", poursuit le diplomate. Toutefois, " on respecte la souveraineté malgache ", a souligné alors l'ambassadeur de l'Union européenne quand il a réagi aux déclarations du gouvernement et à l'abstention exprimée par Madagascar lors du vote, la semaine dernière, d'une résolution contre la Russie à l'Assemblée générale des Nations Unies. " Madagascar est un pays ami et on va continuer à travailler normalement ", poursuit-il. Pourtant, " il est illusoire de penser que ce qui se passe actuellement en Europe n'aura pas d'impact sur Madagascar ", a averti Sergiusz Wolski.