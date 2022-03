Ile Maurice: Bel-Ombre - Un Hollandais positif au Covid-19 s'enfuit de l'hôtel

Un cadre de l'hôtel Heritage Telfair, de Bel-Ombre, a porté plainte au poste de police de la région, mardi. Dans sa plainte, il a expliqué que le 4 mars, un Hollandais est arrivé à l'hôtel pour un séjour de quatre jours. Il était prévu qu'il quitte l'île le 8 mars.

À son arrivée, on lui a fait un test PCR et un deuxième, lundi, qui s'est révélé positif. Il a alors été placé dans une chambre d'isolement et a été informé qu'il devrait suivre le protocole du ministère de la Santé et rester en isolement pendant sept jours. Ce qu'il a accepté. Durant la journée de mardi, le Hollandais a profité des commodités de l'hôtel pour un montant de Rs 20 866. Mais ce jour-là, vers 19 heures, lorsqu'un membre du personnel s'est présenté à la porte de sa chambre pour le servir, celuici s'est rendu compte que le Hollandais avait déjà évacué la chambre et quitté l'hôtel, sans régler sa note.

La police a aussitôt été informée, de même qu'une équipe du Passport and Immigration Office de l'aéroport. Une opération a alors été montée pour traquer le Hollandais mauvais payeur. Ce dernier a été arrêté et l'équipe sanitaire du ministère de la Santé l'a pris en charge. Il a été placé au centre de quarantaine de Belle-Mare. À la fin de sa période d'isolement, le Hollandais devra répondre d'une accusation provisoire de Breach of Quarantine.