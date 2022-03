Madagascar: Consommation - Baisse du prix du ciment Lucky importé par la SPM

L'État, à travers la société State Procurement of Madagascar (SPM), sous l'égide du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) a importé du ciment à prix réduit. Toujours dans l'objectif de réguler le prix de cette matière première sur le marché et d'aider la population après le passage des cyclones, la SPM a annoncé la baisse du prix du ciment Lucky pour les distributeurs.

Selon le communiqué de la société importatrice, " pour le bien des compatriotes, un sac de ciment de 50 kg a été ramené à 25 500 ariary TTC depuis le dépôt de Toamasina, contre 26 500 auparavant ". La SPM lance ainsi un appel aux distributeurs afin de les écouler sur les marchés. " Nous invitons tous les distributeurs de toute l'île qui souhaitent vendre ou ceux qui ont un projet de réparation à nous contacter directement ", ajoute le communiqué.

La disponibilité de stock de ciment devrait contribuer à résoudre les problèmes concernant particulièrement les prix aux consommateurs et arriver à trouver des prix raisonnables pour tous. Le ciment Lucky importé par la SPM se distingue par quelques signes, par rapport à celui importé par d'autres importateurs. Il s'agit des couleurs blanc, rouge et vert de part et de l'autre côte de l'écriture Lucky, des écritures "SPM/State Procurement of Madagascar