Madagascar: Guerre en Ukraine - L'Union européenne accuse le coup

De retour à Madagascar, l'ambassadeur de l'UE a tenu une conférence de presse, hier, et a remis sur la table la guerre en Ukraine. Il réitère la déception européenne face à l'abstention malgache sur le dossier, mais rassure sur la suite de la coopération.

C'est du passé. Il faut aussi regarder devant nous. Ce sont les mots de Giovanni Di Girolamo, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne (UE), durant une conférence de presse, à Ankorondrano, hier. Des mots pour dire que la position de Madagascar sur la guerre en Ukraine n'affectera pas ses relations avec l'Europe.

De retour dans la Grande île, l'ambassadeur de la délégation de l'UE a convié la presse dans les locaux de l'ambassade, hier. Une sortie médiatique pour apporter des éclairages sur le point de l'Europe sur le conflit engagé par la Russie en Ukraine, mais également, pour clarifier la réaction européenne sur la posture malgache, face à ce dossier. Madagascar qui a choisi l'abstention durant le vote de la résolution des Nations Unies, condamnant l'invasion russe, le 2 mars.

"Nous sommes un peu déçus, mais nous continuons à travailler. (... ) On travaille normalement ", déclare Giovanni Di Girolamo. Il rassure, également, en ajoutant, nous n'allons prendre aucune rétorsion contre Madagascar. La veille du vote de la résolution onusienne, des représentations diplomatiques, la délégation de l'UE en tête, ont présenté une démarche conjointe demandant à la Grande île de condamner publiquement l'agression, de la Russie contre l'Ukraine. Et aussi, de voter en faveur de la proposition de résolution des Nations Unies.

Après que Madagascar ait refusé de prendre position, les éventuelles conséquences de cette décision se chuchotaient. À entendre l'ambassadeur de l'UE, il n'y a pas de mesure de rétorsion dans les plans. Il a même ajouté, c'est une décision souveraine de Madagascar. Nous respectons la souveraineté de Madagascar. Seulement, outre affirmer la déception de l'Europe, le diplomate insiste sur l'importance d'être tous ensemble dans la condamnation des actions russes.

Un avant et un après

En réponse à une question de la presse, Giovanni Di Girolamo soutient alors, à ce stade, nous n'avons pas changé notre façon de travailler. Nous sommes là (... ) dans tous les secteurs, depuis soixante ans, nous sommes là. Simplement, nous avons aussi le devoir de vous expliquer notre point de vue, qui est aussi celui de cent quarante pays [cent quarante-et-un plus précisément] et non pas juste celui de l'Union européenne.

Continuer la coopération malgré le refus de Madagascar de condamner les actions russes, mais non sans regret donc. Cette déception martelée par l'ambassade de l'UE motive des réserves chez les observateurs et analystes. Qu'advien-dra-t-il des projets futurs? Il y a, par exemple, le dossier sur la réhabilitation de la Route nationale numéro 13 (RN13), toujours en gestation. À entendre les explications d'hier, il connaît un accouchement difficile. Le président de la République y a, pourtant, engagé sa carrière dans l'arène politique.

Toujours durant la conférence de presse d'hier, Sergiusz Wolski, chef de la section politique à l'ambassade de l'UE, a souligné d'autant plus que l'agression de la Russie contre l'Ukraine est un tournant dans l'histoire récente. Il est évident que pour tous ces pays qui condamnent l'agression russe, ces pays observent quelle est la position des autres pays. Sur ce point, il faut être vraiment clair quand même. C'est important pour ces pays qui observent comment les autres pays réagissent, c'est un fait. La délégation de l'Union européenne affirme être convaincue que sa position sur la guerre en Ukraine est correcte. Tablant sur les valeurs de la Charte des Nations Unies, Giovanni Di Girolamo compte poursuivre les explications, pour amener la Grande île à changer sa position sur cette question. " Cela ne veut pas dire que nous allons faire des pressions. Nous essayons d'expliquer ", ajoute-t-il, toutefois, toujours dans l'optique de rassurer l'opinion publique malgache.

Comme le rappelle Sergiusz Wolski, Madagascar a déjà voté pour la condamnation des opérations militaires russes en Crimée, Ukraine, en 2014, avant de choisir l'abstention actuellement. Il y a une ouverture pour un nouveau changement de posture donc du point de vue de l'UE, face au développement de la situation. La veille du vote de la résolution du 2 mars, Christian Ntsay, Premier ministre, a déclaré Madagascar suit avec beaucoup d'attention l'évolution de ce conflit.

Si Madagascar maintient sa position, quelle serait la réaction de ses partenaires européens et plus largement, occidentaux? Il est probable qu'il y ait un avant et un après l'abstention affirmée le 2 mars, dans les relations entre Madagascar, l'UE et ses pays membres. Comme l'a indiqué l'ambassadeur Di Girolamo, derrière l'UE, il y a ses membres qui ont leur propre ligne politique.

" Deux choses incomparables "

Durant la conférence de presse d'hier, l'ambassadeur de la délégation de l'UE a également, été questionné sur un argument fréquemment mis en avant par une partie de l'opinion pour défendre l'abstention malgache sur la guerre en Ukraine. Celui concernant l'absence de soutien des cadors de la scène internationale, en faveur de Madagascar dans ses revendications de la rétrocession des îles éparses. Un point souligné par Florent Rakotoarisoa, président de la Haute cour constitutionnelle (HCC), à Ambohidahy, la semaine dernière, par exemple.

"Concernant la question des îles éparses, il ne faut pas non plus comparer les choses qui sont incomparables. En Ukraine vous avez un pays qui envahit un autre pays, qui détruit des villes, tue des civils, fait fuir les populations. Il y a une guerre. La question des îles éparses est un contentieux sur les îlots qui ne sont pas habités. Les deux présidents des deux pays ont décidé de créer une commission pour en discuter pacifiquement et civilement", réplique Giovanni Di Girolamo.