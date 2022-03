Madagascar: Betioky Sud - Une famille de vingt-deux femmes vit dans le dénuement

La grande famille de Julienne composée essentiellement de femmes ne vit pas décemment. Elle habite un petit hameau non loin de la ville de Betioky dans la région Atsimo-Andrefana. La famille arrive à peine à survivre tant elle est dans une situation de précarité totale.

Une famille tellement pauvre qu'elle se nourrit d'eau salée, faute de moyens d'acheter de la nourriture. C'est réellement une vie très difficile pour la famille de Julienne qui habite dans le fokontany d'Anjaraday, à Betioky-centre, dans la commune urbaine de Betioky-Sud, région Atsimo-Andrefana. La famille de Julienne est composée essentiellement de femmes et de jeunes femmes. Vingt-quatre personnes dont deux hommes seulement, survivent dans des maisons de fortune. Trois cases en matériau local, qui n'ont presque pas de toits, abritent tous les membres de la famille de seize femmes et jeunes femmes, deux hommes et six enfants. Des tissus ou des moustiquaires déchirées servent de toits sur les deux habitations d'environ 2m2. Il n'y a pas de meubles et le peu de vaisselle qu'elle possède, traine un peu partout. Heureusement qu'un puits est disponible non loin.

Pauvreté chronique

Les parents et arrière-grands parents de Julienne, la plus vieille des femmes de la famille, étaient jadis des bouchers et des agriculteurs. " Le business n'a pas été repris par ma génération. Incroyablement, nous n'avons pas pu trouver de travail décent. Depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant, je n'ai jamais connu le travail d'un fonctionnaire, d'un bureaucrate ni d'enseignante. J'ai été ménagère dans des familles ici à Betioky et à Bezaha ", raconte Julienne, environ 80 ans. Elle a huit filles et deux garçons. Aucun d'entre eux ne travaille convenablement. Ses petites-filles et ses arrière-petits-enfants se sont livrés à des emplois peu rémunérants. Certaines des femmes et des jeunes filles se sont adonnées à la prostitution. D'autres sont devenues des lavandières. Les enfants font la manche dans la ville de Betioky. Une nièce de Julienne, une handicapée mentale, ne peut travailler.

Colette, l'ainée de Julienne, raconte que le travail de lavandière ne rapporte pas beaucoup à Betioky. " Les gens nous donnent parfois 1500 ariary ou 2000 ariary pour une cinquantaine de linges. C'est trop peu ", estime-t-elle. Ses filles jumelles, Perline et Perlette, la trentaine, n'ont jamais été mariées malgré trois enfants encore en bas âge et d'autres plus âgés, tous de père inconnu, au total sur les bras. Elles se prostituent au stationnement de Betioky. " Nous mangeons essentiellement du maïs. C'est bon marché. Mais il arrive que nous n'ayons que 300 ariary en une journée, récoltés par mes petits enfants qui font de la manche en ville. Donc, nous faisons bouillir de l'eau salée le soir. C'est juste pour chauffer le ventre et cela suffit ", raconte encore Colette. Les femmes ont droit à des aides alimentaires de l'État lorsqu'il y a des opérations sociales spéciales. Mais c'est passager. " Nous avons mangé du riz pour la dernière fois il y a environ deux mois. Il nous faut huit kapoaka au moins pour nourrir tout le monde, rien que pour un repas, et huit kapoaka équivalent à 6000ariary. Nous ne trouvons pas cette somme tous les jours ", constate Méline, une autre fille de Julienne.

Scolarité bâclée

Un enfant sur les huit en âge d'aller à l'école, a été scolarisé dans un établissement privé grâce au parrainage de bienfaiteurs. Mais au final, l'enfant a abandonné car il s'est senti " discriminé " selon le terme de la famille. " On l'a nourri d'aliment avarié, on ne lui a accordé aucune considération alors qu'il a atteint la classe de 8e ", témoigne la mère. Les autres enfants ne peuvent pas accéder aux écoles primaires publiques, faute de moyens. " Les divers droits, les fournitures scolaires et les repas quotidiens ne sont pas à notre portée. Nos enfants sont ainsi obligés de mendier pour survivre et pour que nous, parents, puissions survivre ", se plaint Perline, la jumelle. Les mères de famille utilisent les plantes pour soigner les maladies. Pas moyen d'aller dans les centre de santé de base.

Le lundi, veille du jour de marché à Betioky, personne ne dort dans la cour car il se peut que des étrangers, commerçants, s'attaquent aux femmes. " Nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Ils sont peut-être des Dahalo. En tout cas, nous les sentons faire le tour de nos maisons la nuit. Peut-être qu'ils veulent nos enfants. Nous n'en savons rien ", témoignent les femmes. " Nous ne songeons pas à déménager ni aller ailleurs pour trouver de meilleures conditions de vie. Nous n'avons pas les moyens d'aller nulle part. Où pourrions-nous aller ? Nous sommes vingt-quatre. Nous ne pouvons même pas aller à Toliara. Quelle habitation pourrait nous abriter tous et à quel prix ", se désole la grande famille.

Heureusement que le terrain d'environ 80m2 où la famille est installée leur appartient. Un bien légué par les grands-parents de Julienne. " Nous aurions voulu travailler la terre, mais nous n'avons pas les moyens d'en louer ni d'en acheter. De petits élevages de poulets aussi. Nous demandons à l'État de nous donner un coup de pouce pour pouvoir démarrer des activités rémunératrices de revenus ", demandent les femmes.

Tsiory Rasoanandrasana, 24 ans présidente de l'association Harea dans la commune de Betioky-sud - " Il faut créer des emplois à Betioky-Sud "

Les enfants non scolarisés sont en nombre important dans notre commune. Les jeunes oisifs se rabattent dans une mauvaise hygiène de vie. Il manque énormément d'activités économiques pour les jeunes, ne serait-ce que de petits élevages de poules pondeuses ou la petite agriculture. Il manque aussi de centre de loisirs, de bibliothèque. Je suis présidente d'une association qui contribue à l'amélioration de la vie sociale en menant des campagnes de sensibilisation. Nous cherchons des bailleurs de fonds qui pourraient aider nos jeunes. Je suis également membre du Conseil communal de la Jeunesse de Betioky-Sud et j'ai eu l'occasion de devenir " jeune animatrice ". Cela me permet de partager l'approche " lifeskills " où j'apprends la vie à d'autres jeunes. Les défis sont nombreux.