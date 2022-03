Madagascar: Partenariat - La directrice régionale du FIDA dans nos murs

Sara Mbago-Bhunu, directrice régionale de l'Afrique de l'Est et Australe du Fonds international pour le développement agricole (FIDA), est en mission à Madagascar. Une mission ayant pour objectif de " renforcer davantage le partenariat entre le FIDA et Madagascar ". Une collaboration de longue date dans la transformation durable des zones rurales et le renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables menacées par les fortes pressions climatiques.

La directrice régionale prévoit un déplacement dans le Sud afin de constater de visu les problématiques d'insécurité alimentaire liées à la sécheresse. Des rencontres institutionnelles auprès des hautes autorités du pays ainsi qu'avec les différents bailleurs œuvrant dans le sud sont aussi prévues. C'est une mission conjointe avec l'ambassadeur des États-Unis auprès des agences des Nations unies basées à Rome. FIDA accompagne Madagascar dans ses efforts pour l'Émergence à travers l'autosuffisance alimentaire, la gestion durable des ressources naturelles et la promotion de l'emploi décent pour tous.

"La collaboration de longue date développée entre Madagascar et le FIDA a permis de relever la vie des exploitations rurales. D'énormes impacts positifs sont mesurables sur les revenus, la réduction de la pauvreté, la disponibilité des denrées alimentaires et le renforcement du capital humain et social " communique le ministère de l'Agriculture et de l'élevage.