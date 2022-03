Ile Maurice: Le Club M brille mais...

Au Portugal depuis presque une semaine maintenant, le Club M poursuit sa préparation dans le cadre de sa double confrontation face à Sao Tomé-et-Principe (24 et 27 mars). Ces matches s'inscrivent dans le cadre des préliminaires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2023). En attendant, les hommes de Tony François ont brillé mardi 8 mars, contre le Lusitano VRSA en s'imposant 2-0.

Cette sortie s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection nationale au Portugal. Maurice a certes été victorieuse contre le Lusitano VRSA, toutefois, ce succès 2-0 est à prendre avec des pincettes. Déjà, il faut savoir que ce club portugais évolue seulement en première division régionale de l'Algrave au sud du Portugal. Une équipe régionale donc qui affrontait une sélection. D'autre part, cette rencontre se disputait pour la bonne cause donc l'engagement sur le pré n'était pas toujours présent.

Quoi qu'il en soit, une victoire est toujours bonne à prendre d'autant plus que cela fait maintenant 16 rencontres que le Club M n'a plus gagné au bout du temps réglementaire. De plus, ce succès a permis de gommer en partie la double déception du Népal. Mardi au stade municipal de Viral Real de Santo Antonio, c'est la jeune garde qui s'est illustrée au cours de cette rencontre amicale puisque Hans Patate a d'abord ouvert le score avant la pause puis Emmanuel Vincent a scellé la victoire des quadricolores.

Tony François aura l'occasion de jauger une nouvelle fois le niveau de ses troupes et pourquoi pas faire tourner également puisque la tournée des quadricolores au Portugal se poursuit. Les locaux se frotteront à Louletano DC aujourd'hui. Comme son voisin du Lusitano FC, le club de Loulé évolue loin de l'élite et demeure un adversaire abordable pour les partenaires d'Andy Sophie qui peuvent donc faire le plein de confiance avant de se confronter aux Santoméens.

Pour Jérôme Thomas, son rôle sera de superviser les U23 convoqués chez les A le temps de la tournée ibérique. Rappelons que le coach de Roche-Bois Bolton City est le sélectionneur des U23.

Eusébio revient face à Maurice

Ils seront de retour à Maurice le 21 mars. Les Vert et Jaune retrouveront un adversaire qu'ils avaient facilement mâté en 2019. Et comme il y a trois ans, c'est une nouvelle fois Adriano Eusébio, également connu comme Tino, qui sera à la barre. Le coach de Sao Tomé-et-principe affectionne la formation en 4-2-3-1 même si cela n'a pas souvent eu l'effet escompté. En 10 rencontres disputées depuis sa prise de fonction, Eusébio n'a obtenu que deux succès pour huit revers. Evidemment, ces deux victoires c'est le Club M qui les a offertes. Il y a trois ans, les Santoméens avaient facilement disposé de Maurice lors des préliminaires (1-3 à l'aller et 2-1 au retour). Sao Tomé-et-Principe est l'une des plus petites îles du continent africain avec une population d'un peu plus de 200 000 habitants.