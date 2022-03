Cameroun: PrépaVogt dévoile ses offres de formations et son charme au grand public.

Les journées portes ouvertes organisées cette année 2022 par l'Institut d'enseignement supérieur PrépaVogt a drainé beaucoup de curieux visiteurs. Rendue à sa quatorzième sortie publique, l'édition de ce 16 février 2022 a accueilli une dizaine d'établissements scolaires de la ville de Yaoundé. Parents et autres visiteurs ont fait le déplacement.

Comme tout établissement d'enseignement supérieur, les responsables de cette école ont présenté les formations qu'offre PrépaVogt à la seule différence des autres instituts universitaires; PrépaVogt donne la possibilité à ses étudiants de poursuivre leurs études en France sans concours. Monsieur Théodore MINDONGO ENGUENE Directeur Général donnera ensuite la possibilité aux nombreux visiteurs et parents de parcourir les stands pour découvrir les cinq filières qui font le bonheur de cette école de référence internationale. En une trentaine de minutes, plusieurs, des démonstrations réalisées par des étudiants en quête de savoir.

Le modèle de PrépaVogt est basé sur une formation de 5 ans donc 2 ans sur le site du Cameroun et 3 ans aux universités et écoles de formation partenaires basées en France. L'étudiant qui entre à PrépaVogt Yaoundé ira continuer sa formation en France sans concours à partir de la 3e année. Les cinq filières qu'offrent cette institution se présentent distinctement.

INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE

La filière Ingénieur Généraliste est le cycle préparatoire de deux ans et ouvrant un accès direct à ESIGELEC, 3IL et EPF en 3ème année. L'étudiant acquiert les fondamentaux scientifiques et techniques avant de se spécialiser pour être diplômé en 5 ans.

INGÉNIEUR EN GÉOSCIENCES ENVIRONNEMENT ET AGRO-INDUSTRIE

La particularité de la filière est la pluralité des Travaux Pratiques qui viennent en complément aux cours théoriques et aux Travaux Dirigés. Ils se réalisent dans des laboratoires équipés à la pointe de la technologie. Les étudiants de 2ème année sont initiés aux techniques culturales et pastorales.

INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL

La filière Ingénierie en Génie Civil est le cycle préparatoire de deux ans et ouvrant un accès direct à l'ESITC en 3ème année. L'étudiant acquiert les fondamentaux scientifiques et techniques avant de se spécialiser pour être diplômé en 5 ans ingénieur en travaux de la construction.

MANAGEMENT ET FINANCE

La filière Management et Finance est le cycle préparatoire de deux ans localisés au Cameroun ouvrant un accès direct à l'ESSCA en 3ème année. Pendant cette période, les étudiants acquièrent les fondamentaux de la gestion, s'approprient les outils linguistiques solides et s'immergent dans leur culture.

SCIENCE POLITIQUE ET HUMANITÉS

Une licence généraliste destinée à développer chez nos étudiants : esprit de synthèse et d'analyse, culture générale, aisance à l'oral et à l'écrit, et qui leur permet de construire leurs projets professionnels respectifs. Un véritable tremplin pour intégrer des masters prestigieux.

En perspective, le Directeur Général de PrépaVogt a annoncé l'ouverture de l'Université Saint Jean. Elle sera constituée de 4 écoles : PrépaVogt, Prépa Saint Jean à Douala, Saint Jean Ingénieur, Saint Jean School of Management à Yaoundé et le 11 du mois de Mai 2022 est date de concours pour le recrutement des nouveaux étudiants.