Congo-Kinshasa: Promotion de l'égalité de sexe et l'autonomisation de la femme - Patrick Muyaya lance la 3ème édition de la Foire des Femmes de Médias

"Ce thème, qui aborde à la fois la question de l'autonomisation de la femme et celle du développement durable, me séduit profondément en ce que loin de mettre la femme des médias dans une posture de cagnardise, il met un focus sur son apport sur des axes importants de la gouvernance politique et du développement économique de notre pays", a déclaré Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias. C'était à l'occasion du lancement de la 3ème édition de la Foire des Femmes de Médias, ce mercredi 9 mars 2022, au Chapiteau du Collège Boboto.

Placée sous le thème "La promotion de l'égalité de sexe, de l'autonomisation de la femme et du développement durable : un engagement pour la femme de média", cette 3ème édition révèle une dimension d'inscription non seulement dans le thème international, mais aussi national.

Pour le Porte-parole du gouvernement, " l'autonomisation de la femme est une dynamique de transformation à travers laquelle la femme, un des deux piliers de la société avec l'homme, est libérée de différents obstacles qui la maintiennent dans des conditions d'inégalités et de dépendance. Cela passe notamment, par l'accès pour elle aux ressources nécessaires à ses besoins et au développement de son potentiel ; un développement personnel qui lui donne les capacités de décider sur son être et sur son avenir ; et afin, l'émergence d'un environnement social favorable qui lui permette de prospérer ".

Par ailleurs, Patrick Muyaya a estimé aussi que le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

D'après lui, il se fonde généralement sur trois piliers qui sont : l'équité sociale, l'efficacité économique et la qualité environnementale.

Aussi, il répond à la question " Comment exploiter nos potentialités naturelles sans perturber notre écosystème, mobiliser nos ressources économiques pour garantir un niveau de vie favorable à tous sans exception, à travers une redistribution équitable des richesses, sans pour autant hypothéquer l'avenir radieux de notre progéniture ?".

Remerciement de l'ACOFEPE

La première à intervenir, la Présidente de l'Acopefe, madame Grace Ngyke, n'a pas manqué de remercier les partenaires financiers pour leur apport à la réussite de ces assises.

Tous ces partenaires, à savoir l'Internews, les Ambassades de Suède et de Suisse ainsi que l'USAID ont chacun encouragé le combat de la femme ainsi que l'apport de cette foire qui porte plus haut le plaidoyer de la femme.

Pour rappel, la Foire des Femmes de média fut lancée, il y a deux ans, par l'Association Congolaise de Femmes de la Presse Ecrite et l'Union Congolaise de Femmes de Médias avec le concours de partenaires financiers.

C'est donc un cadre d'échange, d'analyse, de réflexion pour les femmes évoluant dans le secteur de média.