Congo-Kinshasa: En marge de la journée internationale des droits de la Femme - 08 mars - 700 femmes de l'ONGD "Les Amis de Simplice Bilembo" formées et assistées

Plus de 700 femmes de l'ONGD "Les Amis de Simplice Muanza Bilembo" ont été formées mardi 8 mars dernier, non seulement sur l'importance de la Femme à la gestion de l'environnement, mais aussi assistées en vivre et non-vivres.

En effet, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, célébrée le 08 mars de chaque année, Simplice Muanza Bilembo, président de cette grande ONGD qui porte son nom était face aux femmes, toutes les tendances confondues de cette organisation sociale basée dans la commune de Ngaliema, pour conscientiser, former et assister les mamans de cette plateforme non-gouvernementale regroupées en trois sites, notamment, Camp Luka, le quartier Manenga et Malueka City.

Avec comme thème national : "l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et réduction des risques de catastrophes", madame Guillaumette Kabemba, cadre au sein de cette ONGD a martelé sur l'implication active de la Femme dans la gestion de la respublica et a énuméré quelques droits des femmes à la société moderne.

"Notre présence en ce jour si spécial devant vous qui êtes nos membres, c'est pour parler de la Femme dans toutes ses dimensions. Si hier, la place des femmes était la cuisine et la maternité, aujourd'hui, nous sommes convaincus que cette théorie n'a pas non plus sa place. La Femme, aujourd'hui, peut voter, postuler, etc. Nous devons prendre courage de défendre notre égalité à l'homme, en se mettant au travail, en envoyant filles et garçon à l'école. Cependant, restons soumises à nos maris, ne confondez pas les choses. Pour les femmes qui font des petits commerces et le champ, faites le bien, car il n'y aura jamais de sot métier", a indiqué Guillaumette Kabemba.

Pour sa part, Simplice Bilembo a demandé aux femmes de la commune de Ngaliema de protéger la nature, pour éviter des risques de réchauffement climatique et autres catastrophes. Il a également mis l'accent sur la prise de conscience de celle-ci, surtout dans la célébration de cette journée.

"Mes chères Mamans, je suis très heureux encore une fois de vous retrouver, surtout en cette journée particulière dédiée à vous honorer et à reconnaître légalement vos droits. Suite au thème de cette année, je dirais qu'aujourd'hui l'Etat congolais a reconnu que vous étiez très importantes, pour la survie de notre planète. Évitez de couper les arbres, d'enterrer les sachets et plastique, pour que nos terres soient toujours fertiles. C'est ainsi que nous pouvons éviter différentes catastrophes naturelles.

Pour lier l'utile à l'agréable, Simplice Muanza Bilembo a offert aux mamans de cette municipalité des pagnes et plusieurs autres cadeaux connexes.

"Nous ne savons plus comment dire merci à cet homme, qui ne nous laisse pas, malgré ses occupations. Je suis très satisfaite des leçons apprises aujourd'hui, et aussi de pagnes que nous a donnés le président de notre ONGD. Que Dieu le bénisse abondamment pour tout ce qu'il fait pour cette grande commune de Ngaliema", a déclaré une maman bénéficiaire.

Toujours proche de siens, récemment ce notable de Ngaliema a remis à plus de 6500 élèves les fournitures scolaires, et a payé les fais annuels de plusieurs autres écoliers démunis. L'infatigable avait également appelé à ses membres au travail pour 2022.