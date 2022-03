Algérie: Le pays se réjouit de la qualité des relations bilatérales avec le Pérou

Alger — L'Algérie se réjouit de la qualité des relations bilatérales avec le Pérou et réitère sa volonté de "diversifier" la coopération avec ce pays dans divers domaines, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Alger et Lima, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie et le Pérou célèbrent cette année le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, le 10 mars 1972. A l'occasion de cet événement marquant, le gouvernement algérien se félicite des relations historiques qui unissent les deux pays, marquées par le soutien du Comité de solidarité à la révolution algérienne, animé par des personnalités de renom et des militants de la cause algérienne", souligne le communiqué.

"Les succès enregistrés dans le cadre de la coopération énergétique, à travers la présence de la compagnie algérienne des hydrocarbures Sonatrach au Pérou, sont un exemple concret de développement des relations entre les deux pays et un modèle réussi de la coopération Sud-Sud", conclut le communiqué.