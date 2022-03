Angola: Le pays présentera des opportunités économiques à l'Union européenne

Luanda — Les opportunités économiques et les avancées enregistrées dans l'amélioration de l'environnement des affaires réalisées ces dernières années par l'Angola seront présentées au Forum d'affaires Union européenne-Angola, qui se tiendra à Bruxelles, au Royaume de Belgique, le 24 mars de cette année, a appris l'ANGOP.

Selon le secrétaire d'État à la Planification, Milton Reis, l'événement se déroulera sous le slogan "L'Angola, une nouvelle destination pour les investissements européens" et comptera sur environ 800 participants, dans un format hybride, dont 100 en personne et 700 virtuels, organisé conjointement par l'Union européenne et l'Angola.

Ce forum réunira des acteurs du secteur privé des deux côtés, liés à l'agriculture, à l'énergie et à l'eau, aux technologies de l'information, considérées comme un potentiel de croissance économique et de valeur ajoutée pour la diversification de l'économie et l'augmentation de la capacité des moyens de production dans le pays.

S'exprimant lors du briefing habituel du ministère de l'Economie et de la Planification (MEP), Milton Reis a informé, d'autre part, que le Gouvernement travaille à une meilleure coordination entre le Système national de planification et le Programme d'investissement public (PIP).

A cet effet, a indiqué le responsable, des techniciens de tous les organes du Système national de planification sont en cours de formation sur les outils relatifs au suivi, à l'évaluation et à la gestion des projets d'investissements publics.

Selon le responsable, un cours de formation en ligne de cinq jours est actuellement en cours, impliquant plus de 90 stagiaires des départements d'études et de planification, sectoriels et provinciaux.

Les participants abordent des thématiques liées à la " Vision et les étapes du cycle des politiques publiques " ; " Concepts fondamentaux de l'évaluation des politiques publiques " ; " Problèmes, critères et rapports d'évaluation des investissements publics " ; " Le cycle PIP " et " Attributs de qualité et critères d'éligibilité pour les projets d'investissement public.