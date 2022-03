Afrique: Africa Tech Awards - Lancement de l'appel à candidature pour la première édition

Viva Technology et la Société financière internationale (Ifc) ont annoncé aujourd'hui un appel à candidature pour la première édition des AfricaTech Awards, une initiative panafricaine visant à reconnaître et soutenir les start-ups les plus innovantes sur le continent.

Selon un communiqué de presse, l'entrepreneuriat est un moteur essentiel de la croissance économique en Afrique car il favorise la compétitivité et encourage la création d'emplois, en particulier chez les jeunes. Selon le rapport de Briter Bridges, les investissements dans les start-ups africaines ont atteint 4,9 milliards de dollars en 2021, ce qui marque une augmentation significative par rapport aux 2,4 milliards de dollars investis en 2020.

"Malgré un intérêt accru de la part des investisseurs, cette somme ne représente qu'une fraction du financement dont ont bénéficié les start-ups dans d'autres régions du monde. En 2021, par exemple, plus de 100 milliards de dollars ont été investis dans des start-ups européennes et près de 330 milliards de dollars dans des start-ups d'Amérique du Nord ", lit-on dans le communiqué. En outre, le manque d'infrastructures et de réglementations adéquates constituent souvent des défis supplémentaires à l'expansion des start-ups à travers l'Afrique.

" L'Afrique regorge de solutions technologiques innovantes qui peuvent contribuer à lutter contre le changement climatique, à promouvoir la sécurité alimentaire et à faciliter l'inclusion financière, " a déclaré Makhtar Diop, Directeur général d'Ifc.

" Pourtant, plus de 80 % des start-ups africaines font état de difficultés d'accès aux financements. Des initiatives comme les AfricaTech Awards, qui réunissent entrepreneurs, gouvernements et investisseurs, sont essentielles pour mobiliser les ressources et le soutien dont les start-ups ont besoin afin de passer à l'échelle sur le continent et au-delà, " a-t-il ajouté.

Les AfricaTech Awards récompenseront les start-ups africaines qui favorisent l'innovation et suscitent un impact sur le développement dans trois secteurs principaux : la climate tech, la health tech et la fintech. Les start-ups participantes auront jusqu'au 25 mars 2022 pour soumettre leur candidature. Fort du soutien de Viva Technology et d'IFC, un panel d'experts sectoriels de notre partenaire Deloitte présélectionnera les 45 candidats les plus prometteurs. Les lauréats de chaque catégorie seront annoncés lors de l'édition 2022 de Viva Technology, qui aura lieu du 15 au 18 juin à Paris et en ligne.

" Nous avons été impressionnés par la qualité des innovations africaines lors de nos différents roadshows sur place et à l'occasion de nos rencontres avec plus de 1000 start-ups africaines qui ont déjà participés à VivaTech " ont souligné les co-présidents de Viva Technology, Maurice Lévy et Pierre Louette ainsi que la directrice générale Julie Ranty.