Sénégal: Zone Ocde - Le taux de chômage se stabilise à 5,3% en janvier 2022

Le taux de chômage mensuel de la zone Ocde s'est stabilisé à 5,3% en janvier 2022, soit le même taux que celui enregistré en février 2020, juste avant la pandémie.

Selon un communiqué de presse, il s'agit du taux de chômage le plus bas depuis le début de la série en 2001. Le nombre de personnes au chômage dans la zone Ocde s'est établi à 35,9 millions, soit seulement 0,3 million de plus qu'avant la pandémie.

En janvier, dans la zone Ocde, ajoute la même source, le taux de chômage des femmes a diminué pour atteindre 5,5% (après 5,6% en décembre), tandis qu'il a été stable pour les hommes à 5,2%. Néanmoins, seule la moitié des pays de l'Ocde ont affiché un taux de chômage plus faible pour les hommes que pour les femmes.

Le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) de la zone Ocde a augmenté en janvier, pour atteindre 11,3%, après 11,2% en décembre 2021.

Dans la zone euro, le taux de chômage a diminué à nouveau en janvier, pour atteindre 6,8% après 7,0% en décembre 2021. Il a baissé de 0,2 point de pourcentage ou plus en Espagne, en Estonie, en France, en Italie, au Luxembourg et en Slovénie alors qu'il a augmenté de 0,2 point ou plus en Grèce, en Lituanie et au Portugal (tableau 1). Dans la zone euro, le taux de chômage des jeunes a diminué pour atteindre 13,9% après 14,2% en décembre, poursuivant ainsi sa tendance à la baisse.

En janvier, le taux de chômage a diminué de 0,3 point au Mexique et de 0,2 point en Corée et en Israël, tandis qu'il a augmenté de 0,5 point au Canada, de 0,3 point en Colombie, de 0,2 point au Danemark et de 0,1 point au Japon et aux États-Unis. Des données plus récentes montrent que le taux de chômage en février 2022 a diminué de 0,2 point aux États-Unis (pour atteindre 3,8%).

Il convient de noter que le taux de chômage ne rend pas forcément compte du niveau de la demande de main-d'œuvre non satisfaite.

Certaines personnes qui ne sont pas en emploi peuvent en effet se trouver hors de la population active, et donc non prises en compte par le taux de chômage, parce qu'elles ne sont pas en mesure de chercher activement un emploi ou bien ne sont pas disponibles pour travailler.