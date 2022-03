Togo: Un préavis de grève de deux jours sur la table de Kokoroko

Selon le document, c'est un préavis de grève pour les 24 et 25 Mars prochains, reconductible, qui fait suite aux silences ayant sanctionné les deux précédentes correspondances (04 et 21 Février 2022) adressées au ministère des enseignements primaire et secondaire et son premier responsable, Prof Dodji Kokoroko.

D'après les termes du préavis de grève, la SET (Syndicats des Enseignants du Togo), " s'appuyant sur le contenu de nos courriers N°019/02/2022/SET et N°020/02/2022/SET en date respectivement du 04 et du 21 Février 2022 portant sur la plateforme revendicative et sa relance " exige " une prime mensuelle de logement (50.000 F au moins), pour tout enseignant sans distinction en conformité avec la réforme de l'enseignement de 1975, une prime annuelle d'éloignement par rapport au MEPSTA (au moins 300 F / Km), le recrutement des enseignants volontaires exerçant ou ayant exercé dans un établissement public pendant 3 ans au moins et disposant de qualification professionnelle requise, une allocation de mutation (au moins 100.000 F pour l'interrégionale et 60.000 F pour l'intra régionale) ". Et poursuit-on qu'il est exigé de l'autorité, " le respect et la considération dus au rang et au statut des enseignants ".

Pour toute discussion, des noms de certains responsables de la SET sont donnés. Preuve que la SET malgré le préavis en question est bien disposé à toute discussion selon que le code du travail le prévoit en de pareilles circonstances.