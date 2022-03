Congo-Kinshasa: Dakar - Les Indignés invités à la réunion stratégique des conférences panafricaines

Le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (Miss-RDC) prendra part, à partir du 12 mars, aux assises dans la capitale sénégalaise. Il sera représenté par Myra Kavira Vahighene, la chargée à la communication.

Les travaux de trois jours à Dakar constituent une occasion pour le Miss-RDC de faire une haute plaidoirie en faveur de l'est du pays. Dans le cadre du lobbying et du plaidoyer, les Indignés pensent amener ce mouvement à se pencher aussi sur les questions de l'insécurité et à aider à développer des mécanismes pacifiques de sécurisation populaire dans les villages.

Dans la capitale sénégalaise, les délégués des seize pays regroupés au sein de la réunion stratégique des conférences panafricaines, de l'Afrique à la Palestine, réfléchiront sur comment se solidariser avec la Palestine dans un mouvement anti apartheid contre Israël.

Selon le programme, chacun des délégués devra présenter la situation dans son pays. Les participants auront également à suivre des présentations sur la stratégie globale pour le #UNinvestigateApartheid et d'autres stratégies globales de BDS, les meilleures pratiques du monde entier.

A l'issue de ces présentations, les participants devront travailler pour la préparation de la semaine de l'apartheid israélien et comment faire entrer la lutte palestinienne contre l'apartheid israélien dans le débat médiatique. Ceci, pour enfin définir les besoins en matière de médias et de communication et les premières étapes pour y répondre.