Congo-Brazzaville: Mois de la femme - Le PPAD invite ses militantes à la prise de responsabilité

Le Parti panafricain pour la démocratie (PPAD) a invité, le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits de femme, ses militantes et sympathisantes de Madingou, dans la Bouenza, et de Dolisie, dans le Niari, à prendre leur responsabilité à l'orée des élections législatives et locales de juillet prochain.

La Journée internationale de la femme a été célébrée en République du Congo sur le thème " Bilan de la femme congolaise aux fonctions politiques et électives ". Réunies à Madingou sous la direction du conseiller départemental Alain Joël Gabouma, les femmes du PPAD Bouenza ont réaffirmé leur soutien au parti de Nazaire Nzaou qu'elles entendent accompagner lors des prochaines élections législatives et locales.

S'exprimant à cette occasion, Alain Joël Gabouma a reconnu le rôle de la femme dans la société. Selon lui, les droits des femmes sont garantis par la Constitution qui proclame l'égalité entre l'homme et la femme. " Oui camarades, vous avez du potentiel, des aptitudes aussi bien que les hommes. Vous êtes en mesure d'accomplir une tâche quelconque au même titre que les hommes. Vous avez la possibilité d'occuper les fonctions de responsabilité au même titre que les hommes. Vous pouvez donc faire beaucoup de choses ", a-t-il rappelé.

Il a également demandé aux femmes du PPAD de se faire entendre et de prendre des initiatives tout en défendant leurs idées d'autant plus que personne ne pourra le faire à leur place. Rappelant les ambitions politiques du parti, Alain Joël Gabouma a annoncé solennellement la participation du PPAD aux prochaines élections législatives, locales et sénatoriales. " Ici à Madingou, nous serons candidats aux élections locales de juillet 2022. Nous allons présenter deux listes dont une à Madingou commune et l'autre à Madingou district. Je vous encourage à prendre vos responsabilités et à vous mettre réellement au service du parti. Car vous avez la capacité de convaincre la population à adhérer à la vision de notre parti parce que tout parti tire sa force de ses militants ", a-t-il annoncé, invitant les femmes à se lever dès maintenant afin que le parti ait beaucoup d'élus.

A Dolisie, par contre, elles étaient réunies autour du conseiller municipal Lézin Mvouezolo sur le thème " Femmes du Niari, levez-vous pour la défense de vos droits ". Appuyées par les jeunes du premier arrondissement, les femmes du PPAD Dolisie ont, en effet, demandé à leur élu local de faire acte de candidature aux élections législatives et locales de juillet 2022, dans la première circonscription électorale de la capitale de l'or vert. Elles justifient leur décision par le fait que Lézin Mvouezolo est resté à leur côté depuis cinq ans à travers ses multiples actions.

Intériorisant ces appels, l'élu de Dolisie s'est engagé à soumettre cette doléance aux plus hautes instances du parti pour appréciation." En cette journée particulière, je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être dans cet arrondissement et en même temps devant une responsabilité. Ces femmes ont demandé ma candidature, ce sont des mots forts, c'est une responsabilité. Nous prenons ce message avec beaucoup de responsabilité, de foi et de conviction ", a laissé entendre le conseiller municipal de Dolisie.

S'agissant de la Journée du 8 mars, il a rappelé que loin d'être une simple fête, cet événement " c'est le moment où les femmes doivent se rappeler des combats menés antérieurement par leurs prédécesseurs. C'est une journée où les femmes doivent se battre pour avoir une place dans la société ", a conclu Lézin Mvouezolo.

Membre du Groupement des partis politiques du centre coordonné par Luc Daniel Adamo Mateta, le PPAD a participé, du 3 au 5 mars dernier, à la concertation politique d'Owando, dans le département de la Cuvette, en prélude aux élections législatives et locales de juillet prochain.