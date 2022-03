Congo-Kinshasa: Francofolies de SPA - Fally Ipupa sera à l'affiche en Belgique

La star de la rumba congolaise se produira, le 23 juillet prochain, en Belgique dans le cadre d'une grande journée internationale de la culture francophone, lors du festival qui se déroulera du 20 au 23 juillet.

Organisées depuis 1994, " Les Francofolies de Spa " sont un festival de musique qui se tient dans la ville de Spa, en Belgique. Fally Ipupa se produira le 23 juillet à 18h sur la scène Proximus. Les éditions de 2020 et de 2021 des Francofolies de SPA avaient été annulées à cause de la pandémie de coronavirus. Chaque édition du festival rassemble entre 150 et 200 000 personnes à SPA, ville située dans l'est de la Belgique.

"Véritable ambassadeur de la musique africaine, Fally Ipupa mène depuis 2006 une riche carrière couronnée de succès. Avec cinq albums à son actif (dont " Tokooos " certifié disque d'or en 2017), des tournées dans le monde entier (des stades de tout le continent africain à l'AccorHotels Arena de Paris complet en passant par les Etats-Unis d'Amérique), la super star africaine a su transcender les genres et rayonner dans le monde entier ", indiquent les organisateurs des Francofolies.

" Mêlant habilement musiques traditionnelles congolaises (rumba, ndombolo) et sonorités plus pop urbaines, Fally a développé un univers musical toujours plus métissé, un carrefour culturel entre deux univers, un nouveau genre musical ouvert sur le monde. Coutumier des collaborations prestigieuses (R.Kelly, Snoop Dog, Youssou'n Dour, Booba, Youssoupha, Passi, Ninho, Aya Nakamura... ), l'artiste est de retour avec " Tokooos II ", un nouvel album à nouveau agrémenté de featurings prestigieux ", explique-t-on. Parmi les autres artistes qui prendront par à ce festival figurent les Français comme " Black M ", Mc Solaar, Vianney, Slimane et Vitaa ou encore Calogero.

Un " projet fédérateur " au sein du festival

Les Francofolies de SPA indiquent avoir organisé " La Journée internationale de la culture francophone " comme un projet fédérateur au sein du festival, afin de s'inscrire dans la suite logique de la célébration du 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Véritable événement dans l'événement, explique-t-on, cette journée sera dédiée à la mise en lumière de la culture issue de la francophonie et défendra quatre objectifs : mettre en avant des artistes, têtes d'affiche et découvertes, issus de toute la francophonie (Belgique, République démocratique du Congo, Rwanda, Côte d'ivoire, France, Suisse, Québec, Maroc ... ); proposer plusieurs espaces de rencontre et de réseautage dédiés aux professionnels impliqués dans le soutien à la culture francophone; donner écho à cette journée via de nombreux partenariats médias à travers la francophonie ; et s'inscrire comme un carrefour de rencontre des décideurs institutionnels de la culture en francophonie.