Libye: Communiqué conjoint au terme de la visite officielle de son excellence M. Abdallah Alafi, vice-président du Conseil présidentiel libyen, en charge de la réconciliation

communiqué de presse

A l'invitation de son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo, président du Comité de Haut niveau et du Groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye, son excellence M. Abdallah Alafi, vice-président du Conseil présidentiel libyen, en charge de la réconciliation, a effectué une visite officielle à Oyo, les 9 et 10 mars 2022, à la tête d'une importante délégation.

2.Son excellence Abdallah Alafi a remercié son excellence Denis Sassou N'Guesso pour l'accueil fraternel et chaleureux réservé à sa suite et à lui-même. Il a salué l'engagement constant du président de la République du Congo dans la recherche d'une solution en Libye, à la tête du Comité de Haut niveau de l'Union africaine.

3. Son excellence Denis Sassou N'Guesso a exprimé ses félicitations et ses encouragements à son excellence Abdallah Alafi pour son engagement dans la mise en œuvre du projet de réconciliation nationale. Il a, par la même occasion, salué les importantes avancées obtenues par les autorités libyennes depuis leur mise en place dans le cadre du Forum du dialogue politique, ayant suivi la signature de l'Accord de cessez-le-feu, le 23 octobre 2020, à Genève.

4.Se félicitant de la tenue de la Conférence sur la stabilisation de la Libye à Tripoli, le 21 octobre 2021, de la Conférence internationale de Paris sur la Libye, le 12 novembre 2021, et de la 35e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, les 5 et 6 février 2022 à Addis-Abeba (Ethiopie), les deux hommes d'Etat ont axé l'essentiel de leurs échanges sur les exigences afférentes à la réussite des élections présidentielle et législatives en Libye, initialement prévues le 24 décembre 2021, reportées en 2022.

5. A cet égard, ils ont évoqué les défis urgents concernant la mise en place d'un cadre constitutionnel consensuel devant soutenir le processus électoral, ainsi que leur préoccupation quant à l'existence de deux gouvernements aux commandes du pays. Ils ont également souligné l'impérieuse nécessité du dépassement des intérêts partisans et claniques, pour créer les conditions d'un processus électoral consensuel, inclusif et apaisé.

6. Son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, en sa qualité de président du Comité de Haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a fortement encouragé le Conseil présidentiel libyen à continuer à œuvrer pour que soient surmontés les défis urgents liés à l'organisation des élections. Il l'a ainsi exhorté à demeurer à égale distance de toutes les parties en opposition.

7. Le président du Comité de Haut niveau a lancé un appel vibrant à la chambre des représentants et au Haut conseil d'Etat, de saisir toutes les initiatives de bonne volonté visant à mettre fin à la crise née de l'existence de deux gouvernements dans le pays.

8. Il a ainsi évoqué la proposition de Mme Stéphanie Williams, conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU en Libye, de mettre en place un comité réunissant des représentants des deux organes législatifs, pour déterminer un cadre constitutionnel consensuel, comme base des élections.

9. Le président du Comité de Haut niveau et son hôte ont également évoqué les autres défis récurrents et également urgents à relever, concernant la consolidation du cessez-le-feu, le respect de l'embargo sur les armes, l'unification des institutions militaires et financières du pays, le retrait des combattants étrangers et des mercenaires présents sur le territoire libyen.

10. Ils ont aussi appelé au respect par tous les pays, des engagements pris ou renouvelés, lors de la 2e réunion du Comité international de suivi de la Conférence de Berlin sur la Libye et de la Conférence internationale de Paris sur la Libye.

11. Son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, en qualité de président du Comité de Haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a réitéré sa disponibilité et son engagement à aider les Libyens dans le règlement définitif de la situation dans leur pays.

12. Le président du Comité de Haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a informé son hôte de la convocation, dans les prochains jours, d'une réunion du Comité de Haut niveau et d'une autre du Groupe de contact de l'Union africaine.

13. Son excellence M. Abdallah Alafi a accueilli favorablement les initiatives de son hôte. Il a réitéré l'invitation adressée à son excellence M. Denis Sassou N'Guesso à effectuer une visite officielle en Libye, laquelle visite s'effectuera conformément aux décisions de la 35e session de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine.

Oyo, le 10 mars 2022