Congo-Brazzaville: Assainissement à Brazzaville - La mairie et des ONG entendent travailler en synergie

Le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Honoré Sayi, a eu une entrevue, le 9 mars à Brazzaville, avec le directeur des services techniques municipaux de la mairie de Brazzaville, Aurélien Christian Roger Itoua, et deux responsables d'ONG, pour discuter de la nécessité de mutualiser leurs efforts afin de renforcer les opérations d'assainissement de la ville capitale.

L'insalubrité à Brazzaville demeure un casse-tête chinois pour la municipalité. Dans la recherche des solutions à cette situation préoccupante, le ministère de l'Energie et de l'Hydraulique, qui pilote quelques projets d'assainissement, a discuté avec les services municipaux et deux Organisations non gouvernementales (ONG), sur les pistes de solution à envisager afin d'assainir la ville.

Les actions mutuelles à mener portent, entre autres, sur le ramassage des déchets solides issus des ménages et marchés domaniaux ; le drainage des eaux pluviales ainsi que le traitement des eaux usées.

" Nous avons échangé avec le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique sur la question d'assainissement de manière générale. Nous sommes encore au début d'un processus, il est donc question que toutes les parties prenantes travaillent en synergie afin que chacune d'elle apporte son expertise dans les projets qui seront mis en place au profit de la population ", a expliqué Aurélien Christian Roger Itoua.

Parmi les projets évoqués, figure aussi celui concernant la gestion des matières fécales, un autre problème pour lequel les villes et localités congolaises sont confrontées. Le projet à mettre en œuvre dans ce domaine sera élargi aux départements, dans le cadre d'une initiative appelée " Approche villages assainis ", qui lutte contre la défécation à l'air libre.

" Nous avons échangé avec le ministre sur les questions d'assainissement. Il s'est agi d'étudier les stratégies permettant à nos villes et villages d'être assainis. Présentement, le ministère de l'Energie et de l'Hydraulique et l'Unicef développent la même approche dans le département de la Lékoumou, question de combattre, lui faire accéder au statut de fin de défécation à l'air libre avec tous les dangers qui encourent. S'agissant de notre ONG, nous expérimenterons ce projet dans la commune de Sibiti ", a souligné Daniel Ndounda, coordonnateur du Comité local de développement, une ONG locale ayant travaillé dans ce domaine à Ngo dans les Plateaux et à Mpouya dans le département du Pool.