Congo-Brazzaville: Numérique - La CEA plaide pour la création d'un réseau africain de transfert de technologie

La secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), Vera Songwe, a récemment lancé un appel à la création d'un réseau africain de développement et de transfert de technologie visant à stimuler l'innovation et accélérer le développement du continent.

Vera Songwe a lancé l'invitation lors de l'ouverture du quatrième Forum africain sur la science, la technologie et l'innovation (STI) tenu à Kigali, au Rwanda. Selon le communiqué publié par la CEA, sa secrétaire exécutive estime que la création de ce réseau pourrait permettre d'identifier les technologies émergentes, d'anticiper les besoins et d'encourager le partage des connaissances à travers l'Afrique. " Un tel réseau serait au cœur de la diffusion des technologies auprès des petites et moyennes entreprises du continent ", indique-t-elle.

" Nous devons bâtir de solides bases scientifiques, technologiques et innovantes pour permettre à la science, à la technologie et à l'innovation de donner des résultats. Comme nous l'avons constaté récemment, beaucoup de nos pays ont eu besoin d'aide pour renforcer leurs capacités de dépistage de la covid-19. Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales s'effondraient, la dépendance excessive de l'Afrique aux fournitures médicales importées a rendu le continent vulnérable à bien des égards, et l'Afrique a été forcée d'innover ", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, le STI est un forum collaboratif multipartite sur la science, la technologie et l'innovation pour les Objectifs de développement durable établis conformément au Programme de 2030 pour le développement durable, dans le cadre du mécanisme de facilitation technologique.

Créée en 1958 par le Conseil économique et social des Nations unies, la CEA est l'une des cinq commissions régionales ayant pour mandat d'appuyer le développement économique et social de ses États membres, d'encourager l'intégration régionale et de promouvoir la coopération internationale pour le développement de l'Afrique. Composée de cinquante-quatre États membres, cette commission est bien placée pour contribuer spécifiquement à la recherche de solutions aux défis de développement du continent.