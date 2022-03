Congo-Kinshasa: Lancement officiel de la Fondation FOJAC - Transport - Prof. Janny Ciabembi invite les autorités à la création des centres de médecine automobile

La Fondation Janny Ciabembi, "FOJAC" en sigle, a procédé à sa sortie officielle ainsi qu'au lancement de sa campagne de sensibilisation sur la médecine automobile à Kinshasa, ce mercredi 9 mars 2022, dans l'enceinte du Centre d'Etude pour l'Action Sociale (CEPAS).

C'est en vue de combattre l'état de l'insécurité routière en RDC, que plusieurs recherches profondes ont été menées pour la prévention et la réduction sensible du taux d'accidents et incidents. C'est la raison pour laquelle le CRTM vise le recours à toutes les techniques indispensables à l'assainissement du secteur des transports dans la ville de Kinshasa.

Objectif du projet

Démarche initiée par sa personne, le Professeur et Docteur Janny Ciabembi a, à cette occasion, invité les autorités congolaises à la création des centres de médecine automobile, et insisté sur la consultation médicale obligatoire dans des hôpitaux et structures de médecine automobile à Kinshasa.

Dans ce plaidoyer, il a ajouté une délivrance objective du permis de conduire et à l'engagement des conducteurs ainsi que des receveurs afin que ces derniers présentent des fiches techniques, une attestation, une carte de bien-être, délivrées par une structure médicale autorisée.

Engagement du CRTM

Au regard de plusieurs accidents enregistrés, et de la violation de la loi régissant la circulation routière, Janny Ciabembi estime qu'il est impératif que les conducteurs connaissent leur état de santé avant d'être au volant, pour éviter de mettre la vie des passagers en danger.

Cela ne concernant pas que les chauffeurs, la même démarche associe les particuliers. D'où, la nécessité de cette sensibilisation. Parmi ses actions phares, le CRTM s'emploiera à former et recycler les agents, décerner les permis de conduire aux seuls candidats brevetés, à harmoniser des signaux et gestes de signalisation pour une perception identique.

Mais aussi à veiller sur le bon respect et l'application rigoureuse du code de la route, en accordant une priorité pour la traversée aux piétions.

Compte tenu de ces enjeux, il a réitéré une sensibilisation d'une manière intense et permanente avec des opérateurs de la circulation routière, des responsables des associations des propriétaires et conducteurs des véhicules roulants quant au respect de la vulgarisation des normes nécessaires pour la réduction sensible du taux d'accidents.