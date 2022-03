Congo-Kinshasa: Quand les femmes prennent la paix en main - La MONUSCO et l'Onu Femmes organisent une exposition photos à Texaf Bilembo

La Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) et ONU Femmes vous invitent à l'exposition photo intitulée "Quand les femmes prennent la paix en main" qui aura lieu du 10 au 27 Mars 2022 au centre culturel Texaf Bilembo, à Kinshasa, situé sur la rue Marie-Ange Lukiana (entrée avenue Colonel Mondjiba), Commune de la Gombe.

Initiée par le Département des opérations de paix de l'ONU, le Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et ONU Femmes, en partenariat avec le célèbre festival Photoville de New York, l'exposition présente 14 femmes du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud et d'Afrique qui ont joué le rôle de médiatrices auprès de groupes armés, participé à des pourparlers de paix, proposé des solutions politiques et défendu les droits des femmes.

L'exposition, qui a été présentée pour la première fois au festival Photoville à New York en septembre 2021, est également présentée au centre des Nations Unies à l'Expo de Dubaï. Elle a entamé une tournée en Afrique, dont le Kenya, la République centrafricaine, le Soudan, le Mali et la République démocratique du Congo.

A travers l'objectif de femmes photographes locales, l'exposition cherche à élever et amplifier la visibilité de la participation des femmes et de leurs contributions essentielles à la paix et à la sécurité.

La RDC est merveilleusement représentée dans cette exposition par l'activiste Fifi Baka de l'organisation Rien Sans Les Femmes, et la talentueuse photographe Ley Uwera.