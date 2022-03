Congo-Kinshasa: Célébration de la journée internationale des droits de la femme - 8 mars - Rose Mutombo félicite Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive

Présente au cours d'une messe d'action de grâce, célébrée hier mardi 8 mars 2022, en la Cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, Rose Mutombo, ministre d'État de la Justice, a consacré la journée dite de la femme, au Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Au cours des activités de la Journée internationale des droits de la femme, dont elle a représenté le gouvernement, la ministre d'Etat a indiqué les raison pour lesquelles elle dédie la journée au Président de la République. "J'ai saisi cette occasion pour féliciter, de vive voix, le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, de son engagement pour la promotion des droits des femmes dans notre pays", a-t-elle expliqué, avant d'adresser ses remerciements au premier ministre Jean Michel Sama Lukonde, pour la mise en œuvre de la vision du chef de l'Etat en ce qui concerne la participation des femmes dans les instances de décision.

Elle a de même pensé à tous les partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement de la femme. "Que tous les partenaires techniques et financiers trouvent ici l'expression de notre gratitude pour leurs appuis et accompagnement dans la promotion de la femme, de la jeune fille et petite-fille ainsi que de la famille dans l'ensemble du pays. Il est également de mon devoir de remercier et de féliciter les organisations de la société civile pour leur contribution significative dans la promotion des droits des femmes", a indiqué Rose Mutombo.

Elle a, par ailleurs, souhaité que cette journée offre à la femme congolaise "l'occasion de faire le bilan de leurs situations, de fêter leurs victoires et les acquis en sa faveur demeurent et nécessite l'implication de tous, particulièrement celle de la femme en tant qu'actrice de premier rang aux côtés de l'homme pour le développement du pays".

Partant du thème choisie cette année, par l'Organisations des Nations Unies, Rose Mutombo estime que "ce thème démontre à suffisance qu'au-delà du rôle majeur que joue la femme au foyer, dans l'agriculture ou encore dans le secteur des services, la communauté internationale lui reconnaît encore des capacités d'adaptation et de résilience dans les secteurs qui concernent le changement climatique et la protection de l'environnement".

C'est ainsi que, suivant le même ordre d'idées que le ministère du Genre, famille et enfant a ressorti le thème national qui est promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et réduction des risques des catastrophes.