Congo-Kinshasa: Egalité des chances pour une société plus équitable - Communication et médias - Patrick Muyaya honore la femme congolaise et lance un message fort

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, Porte-parole du Gouvernement, croit fermement au leadership féminin.

Pour lui, les discours généralement prononcés le 8 mars de chaque année, n'auront de sens qu'à partir du moment où tout le monde comprendra que l'autonomisation de la femme, très souvent réclamée et/ou soutenue, n'est pas un problème de sémantique. Bien au contraire, il est question des actions concrètes sur terrain, comme c'est le cas dans son cabinet de travail.

Ainsi, il a tenu à prêcher par l'exemple, mardi 08 mars dernier, à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme, en réunissant toutes ses collaboratrices autour de lui, dans son cabinet de travail situé dans la commune de la Gombe. Au terme de la causerie morale de quelques heures, le Porte-parole du Gouvernement a expliqué qu'il était venu, pour lui, le moment de dire merci à toutes les femmes qui travaillent à ses côtés et leur témoigner, par la même occasion, de son attention particulière dans l'exercice de leur profession. Car, a-t-il soutenu, célébrer la journée dédiée aux femmes, c'est célébrer leur rôle crucial pour l'avancement de la société.

"L'occasion de cette journée est non seulement de dire merci aux femmes qui travaillent avec moi. C'est aussi une occasion de montrer aux autres femmes qui sont engagées et qui sont effectivement en train de travailler pour apporter leur apport dans l'avancement de la société... Je suis entouré de femmes avec qui je travaille matin, midi et soir.

C'est l'occasion pour leur dire merci. C'est aussi une occasion de démontrer que lorsque l'on parle d'égalité homme-femme et lorsque l'on parle de la place de la femme, nous ne le disons pas mais nous le faisons. Vous pouvez voir le nombre comparativement à d'autres, vous allez voir qu'ici, les femmes ont leur place et, au quotidien, nous travaillons ensemble", a-t-il lancé, juste après avoir conscientisé toutes les héroïnes de son ministère sur ce à quoi elles sont appelées en vue de l'avènement du véritable changement de narratif dans ce secteur de la Communication et médias.