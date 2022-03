Congo-Kinshasa: Préparatifs de la visite du Pape François en RDC - Bokote - Sama Lukonde et les Warriors annoncent la construction du Sanctuaire du Bienheureux Isidore Bakandja

En marge de la visite du Pape François en République Démocratique du Congo, pour juillet prochain, l'Archidiocèse de Mbandaka-Bikoro avait soumis un projet au Gouvernement de la République visant la valorisation du site où repose pour l'éternité, le Bienheureux Isidore Bakandja.

Une demande à laquelle Félix Tshisekedi, Président de la République et Chef de l'Etat, avait répondu favorablement en instruisant le Gouvernement de la République de s'y atteler. Dans quelques jours, en effet, il sera procédé au lancement officiel des travaux de valorisation de cet important site qui revêt aussi un caractère touristique.

Gratitudes

Très satisfaits de la réponse positive du Chef de l'Etat ainsi que de l'action envisagée du Gouvernement de la République, l'Archevêque de Mbandaka-Bikoro, Monseigneur Ernest Ngboko, et l'Evêque de Bokungu-Ikela, Monseigneur Toussaint Iluku, tous deux accompagnés de Me Guy Loando Mboyo, Ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du Territoire, ont rencontré le Premier Ministre Sama Lukonde afin de présenter leurs gratitudes au soutien du Chef de l'Etat et l'implication du Gouvernement dans cette initiative dont les fruits seront bientôt visibles.

Ils ont été reçus ce mardi 8 mars 2022, au Cabinet du Chef du Gouvernement à la Primature. A leur sortir d'audience, Monseigneur Ernest Ngboko s'est exprimé en ces termes : "Nous sommes venus rencontrer le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, parce que comme vous le savez bien, bientôt ici au Congo, nous allons accueillir le Souverain pontife, le Saint Père, le Pape François. C'est dans ce cadre que nous avons pensé valoriser le site de notre foi, le symbole de la Foi catholique chrétienne ici au Congo. Il s'agit du bienheureux Isidore Bakandja. Depuis un certain temps, nous avons sollicité auprès du Président de la République et de son gouvernement, de pouvoir nous assister pour l'érection du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakandja dans l'Archidiocèse de Mbadaka-Bikoro précisément à Bokote ".

Ensuite, il a renchéri ses propos en affirmant que " le dossier a été déjà introduit. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons entrepris cette démarche pour pouvoir échanger avec le Premier Ministre qui nous a rassurés également de la réalisation de cette œuvre. Je crois que dans quelques jours, ils seront en mesure de pouvoir lancer les travaux à Bokote. C'est ainsi que nous sommes venus lui dire merci. Remercier aussi le Président de la République d'avoir accordé à notre Église cette opportunité de préparer ce lieu où repose le Bienheureux Isidore Bakandja ".

Attraction touristique

A en croire le Prélat Catholique, ce site, une fois valorisée, va constituer pour la RDC, un grand honneur parce que la dévotion du lieu déborde même le cadre de la RDC.

"Il y a des touristes, des pèlerins qui viennent dans notre pays. Alors, il faut vraiment que cet endroit soit bien aménagé pour vraiment être à la hauteur et faire en sorte que ça puisse refléter la dignité de celui qui repose là-bas et de notre pays la RDC ", a-t-il ajouté.

Passe aux actes

De son côté, le Ministre d'État en charge de l'Aménagement du Territoire, Guy Loando, qui a conduit cette délégation auprès du Chef du Gouvernement, a déclaré avoir reçu l'instruction du Premier Ministre, pour suivre personnellement l'exécution des travaux qui seront lancés afin de s'assurer de leur bon déroulement afin de valoriser ce site qui sera très bénéfique pour le Grand Équateur dans son ensemble et pour l'honneur de l'ensemble du pays.

" Aujourd'hui, leurs Excellences, l'archevêque de Mbandaka-Bikoro et l'évêque du Diocèse de Bukunguikela sont venus exprimer leur gratitude au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, pour la mise en œuvre très bientôt de ce projet. Ce projet sera un site touristique. C'est au bord de la rivière Tshuapa et c'est un site important. Si ces travaux se font tel que prévu, ça va attirer non seulement des pèlerins mais aussi ça sera un boum économique pour le Grand Équateur dans son ensemble. Ce projet peut aussi booster pas mal de choses sur le plan économique et social dans ce coin du pays. Nous allons suivre personnellement, sur instruction de la très haute hiérarchie, la matérialisation de ce projet très salutaire qui rentre dans le cadre de la visite prochaine dans notre pays de sa sainteté le Pape ", a déclaré Guy Loando.