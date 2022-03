Ile Maurice: Arrivée de FlySafair - Opportunité de voyager pour moins cher en Afrique du Sud

Après Air Mauritius, la South African Airways et British Airways, une nouvelle compagnie aérienne va désormais exploiter le potentiel de la desserte aérienne entre Maurice et l'Afrique du Sud. Il s'agit de FlySafair, dont la force réside en sa capacité à offrir des tarifs défiant toute concurrence.

Le lancement officiel des activités de FlySafair a eu lieu le 8 mars. Le premier appareil de cette compagnie, avec 14 passagers à son bord, a atterri sur la piste de l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam à 15 h 05 précises mardi. Il a reçu un accueil réservé au premier appareil de tout opérateur, à savoir des jets d'eau projetés sur la coque de l'avion par les sapeurs-pompiers de l'aéroport. C'est un double événement pour ce nouvel acteur dans le ciel mauricien. En effet, Plaisance est la première percée internationale de FlySafair.

Pour Steven Obeegadoo, vice-Premier ministre, qui cumule aussi les portefeuilles du Tourisme et du Logement, de la planification et de l'utilisation des terres, ce développement dans le secteur des services aériens arrive à point nommé, soit à un moment où Maurice fait tout pour faire oublier les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 et relancer son économie, avec pour objectif de réaliser un taux de croissance d'au moins 6 %.

"Dans le cadre de la détermination du pays à retrouver sa dynamique économique, il y a un domaine dont la performance est indispensable. Il s'agit du tourisme. Un secteur, qui offre pas moins de 100 000 emplois à nos compatriotes et dont la contribution au produit intérieur brut est de 23 %. Le secteur du tourisme se doit de retrouver la dynamique, qui est la sienne. Vu le rôle que joue ce secteur dans l'économie nationale, je vais incessamment présenter au gouvernement la stratégie de développement de ce secteur."

Signe de confiance

Steven Obeegadoo a tenu à mettre en évidence la contribution importante de l'Afrique du Sud dans le développement du tourisme mauricien. "Avant l'émergence de la pandémie, le pays accueillait quelque 1,3 million de touristes. De ce nombre, 120 000 venaient de l'Afrique du Sud, soit approximativement 9 %. C'est un marché réputé pour son potentiel de croissance. Entre 2010 et 2018, le nombre de touristes en provenance de l'Afrique du Sud est passé de 80 000 à 128 000, soit une croissance de 45 %."

Il a ajouté que "nous allons faire en sorte que le secteur du tourisme retrouve son dynamisme d'avant le Covid- 19. L'Afrique du Sud est un élément-clé dans ce processus. Une comparaison des données pour le mois de février 2020 et celui de 2022 le démontre. Nous avons enregistré un taux de recouvrement de 65 % de notre potentiel sur le marché sud-africain. Nous sommes fiers de la décision de FlySafair de choisir Maurice comme sa première destination internationale. C'est un signe de confiance en notre pays en tant que destination touristique et la manifestation de sa conviction que la destination a du potentiel."

Pour le ministre du Tourisme, un des facteurs de cette conviction est le fait qu'il existe une importante communauté de Sud-Africains vivant à Maurice et le déplacement vers notre île des proches des membres de cette communauté constitue un vrai potentiel pour les transporteurs opérant entre l'Afrique du Sud et Maurice.

Pour Kirby Gordon, Chief Marketing Officer de FlySafair, la destination mauricienne était depuis longtemps dans le viseur de la direction de cette compagnie aérienne. "Nous sommes vraiment fiers d'avoir pu réaliser notre projet d'instaurer un service aérien entre l'Afrique du Sud et Maurice. La destination mauricienne est une des destinations préférées des Sud-Africains."

De préciser : "La très longue histoire de connectivité entre nos deux pays fait que nous sommes vraiment enthousiastes par rapport aux objectifs que nous sommes en mesure de réaliser sur cette ligne, d'autant plus que c'est quelque chose de nouveau pour nous et qu'il s'agit de notre première destination internationale. C'est une véritable percée dans l'histoire de notre compagnie. Nos motivations ont pour origine, la distance relativement courte entre Maurice et l'Afrique du Sud, les opportunités de ce marché, la possibilité d'y apporter des solutions très accessibles ou encore le fait qu'il sera désormais possible à ceux, qui n'ont pas eu les moyens économiques de voyager sur cette desserte jusqu'ici, d'envisager de le faire."