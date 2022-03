Ile Maurice: Mauritius Standards Bureau - La gestion de Sandhya Boygah critiquée

Neuf mois après sa nomination en tant que directrice générale du Mauritius Standards Bureau (MSB), Sandhya Boygah s'attire les foudres des employés de cette institution.

Dans une longue lettre adressée au Premier ministre, au secrétaire permanent du ministère des Coopératives et à l'Independent Commission against Corruption (ICAC), ces employés dénoncent ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion de la directrice et évoquent des abus au sujet de ses congés et de l'utilisation d'une voiture du MSB. Ils égratignent également le président du conseil.

D'abord, la lettre évoque le laboratoire de microbiologie placée sous la quality officer la plus qualifiée et la plus compétente du MSB. Or, selon cette lettre, cette dame, qui recevait une indemnité intérimaire en agissant comme Manager, s'est retirée cette responsabilité. Qui plus est, le laboratoire de microbiologie a fusionné avec le Food and Agricultual Laboratory.

Les employés soutiennent qu'ils sont appelés à exécuter toutes les tâches qui leur sont confiées et que la directrice générale fait référence à leur scheme of duties, qui précise que "officers may be required to perform any cognante duties". C'est ainsi que des travailleurs manuels seraient appelés à remplacer le réceptionniste. Selon ces employés, une section du personnel serait constamment persécutée alors que ceux qui sont dans les bons papiers de la directrice générale seraient mieux traités. Ils parlent notamment du proche d'un ministre.

De graves allégations sont faites contre la directrice générale. Selon cette lettre, elle utiliserait les véhicules officiels et ses chauffeurs comme livreurs pour aller chercher de la nourriture ou effectuer ses tâches personnelles. Des employés l'accusent de prendre des congés illimités et de ne pas signer dans le livre de présence.

Par ailleurs, le conseil du MSB trouve inconcevable que cette institution va dépenser une somme d'environ Rs 400 000 pour le recrutement d'un Management Support Officer. Comme il y a environ 250 personnes qui ont été appelées pour des interviews, cet exercice s'échelonnera sur huit jours.

Pour chaque interview, ceux qui font partie du panel reçoivent plus de Rs 5 000 chacun. Il y a au moins cinq personnes sur le panel. Le conseil a suggéré d'avoir recours à un examen de sélection et que seuls les meilleurs soient appelés pour une interview qui ne durera alors qu'un ou deux jours. Interrogée, Sandhya Boygah soutient que le MSB, depuis sa création, a été souvent l'objet de critiques. "Ce sont des personnes frustrées comme le sont quelques-unes actuellement qui se cachent derrière une lettre anonyme pour faire des allégations." Selon elle, ces personnes visent à nuire à sa réputation et celle du MSB. Elle ajoute que toute décision doit impérativement obtenir l'aval du conseil. "Ce conseil peut même rejeter une demande formulée par moi. En tout cas, le MSB est en plein envol et certains esprits jaloux veulent nuire."