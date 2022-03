Cote d'Ivoire: le sport professionnel féminin en côte d'ivoire

Le 23 février dernier la Côte d'ivoire fut éliminée par la sélection nationale nigériane 1 - 0 à Abidjan. Cela met en lumière les des sportives professionnelles ivoiriennes au sein de leur sélection et soulève la question suivante : Quelle est la place du sport féminin en Côte d'Ivoire ?

Les institution du sport expriment en Côte d'ivoire comme dans le reste du monde une claire volonté de démocratiser le sport professionnel. Trop largement mis de côté et sous représenté dans les diffusions de contenus sportifs, sur les chênes spécialisées ou non. Cependant ces dernières se heurtent à des stéréotypes et des préjugés qui empêchent parfois de grands talents de se révéler dans le pays.

Des freins culturels

Ils sont un des éléments majeurs qui rendent la démocratisation du sport féminin difficile. En Côte d'ivoire, comme dans beaucoup de pays relativement conservateurs, les femmes ne bénéficient pas de la liberté de manœuvre nécessaire pour décider par elle même quelle orientation donner à leurs activités professionnelles et à fortiori dans le sport. En effet, le sport professionnel est un milieu incertain qui ne garantit pas des revenus décents. De plus les familles ont plus de mal à envisager de voir leur fille partir dans des centres de formation parfois éloignés du domicile familial. En y ajoutant les injonctions pesant sur les femme, il y en effet de nombreuses familles qui s'inquiètent de voir leurs filles sans mari au-delà d'un certain âge et d'autres obstacles du même acabit.

Une crainte du désintérêt du public

Les médias peuvent aussi constituer un des éléments qui font obstacle à la promotion des événements sportifs féminins. Les grandes chaînes obéissant à des critères de rentabilité sont plus frileuses quant à l'achat des droits de diffusion des compétitions féminines par crainte de ne pas trouver le public réceptif.

Un avenir radieux

Malgré tous ces obstacles les choses tendent à changer, les grandes compétitions de football internationales attirent la curiosité des amateurs de football, hommes comme femmes. Cela permet de mettre en lumière la beauté du sport féminin bien que différent de son pendant masculin le public y trouve son intérêt. Cela permet aussi d'induire un changement des mentalités, les générations sauront au fur et à mesure voir que leurs filles ont parfois un talent qu'il faut laisser s'exprimer et faire briller un peu plus la Côte d'Ivoire sur la scène sportive internationale.