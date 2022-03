Libye: Menace de prise de la capitale libyenne par le PM Bachaga : La guerre de Tripoli aura-t-elle lieu ?

Depuis la chute de Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à des tensions politiques récurrentes et gravissimes, auxquelles il est pratiquement impossible de trouver des solutions ; tant elles divisent en profondeur le pays.

A titre d'illustration, l'on peut citer la sempiternelle tension qui oppose l'Est du pays, tenu de main de fer par le Maréchal Khalifa Haftar, aux puissantes milices de Misrata qui soutiennent le gouvernement installé à Tripoli. Pendant que les cendres de cette tension sont encore chaudes, voilà qu'une autre tension est en train de s'installer en Libye. Cette fois-ci, elle oppose le Premier ministre Bachaga qui vient d'être désigné par le parlement de Tobrouk, au Premier ministre sortant, Abdel Hamid Dbeibah, qui refuse de quitter le pouvoir.

En rappel, le mandat de ce dernier devait prendre fin le 24 décembre dernier avec l'organisation des élections générales. Ce rendez-vous raté, Dbeibah s'est accroché à son poste et n'entend pas le quitter avant la tenue du scrutin. Cette posture a fait monter la moutarde au nez de son rival Bachaga. Conséquence : ce dernier a décidé de marcher sur Tripoli dans les meilleurs délais pour en déloger "l'usurpateur" et prendre les rênes de l'Exécutif. Le PM Bachaga, qui s'est donné quelques jours pour prendre le pouvoir, dispose, peut-on dire, d'énormes atouts.

Le premier est la légitimité et la légalité que vient de lui conférer le parlement. L'on peut ajouter à cela, le fait que le gouvernement qu'il vient de former, a été approuvé par la même structure par 92 voix sur les 101 députés présents le jour du vote. Le deuxième gros atout que peut faire valoir Bachaga, est son passé récent de tout-puissant ministre de l'Intérieur et ses actuelles accointances avec l'homme fort de l'Est libyen, le Maréchal Khalifa Haftar.

Le PM Bachaga est adossé à du roc tant au plan endogène qu'au plan extérieur

Son dernier atout est d'ordre diplomatique. En effet, l'Egypte du Maréchal Al Sissi et le Roi Ben Salmane de l'Arabie Saoudite, soutiennent fermement le choix du parlement libyen. Les deux personnalités, qui sont loin de compter pour du beurre dans la sphère arabe et dans le monde, ont, dans un communiqué publié suite à une rencontre, appelé à soutenir Bachaga.

L'argument brandi est ceci : " Il revient au législatif en Libye, de donner la légalité à l'exécutif ". De ce qui précède, l'on peut logiquement dire que le PM Bachaga est adossé à du roc tant au plan endogène qu'au plan extérieur. Mais le camp d'en face a aussi des alliés qui sont susceptibles de contrarier sérieusement la volonté de Bachaga de s'imposer à Tripoli. Il y a d'abord le fait que le Premier ministre sortant, Abdel Hamid Dbeibah, bénéficie de la puissance de feu de la kyrielle de milices venues pour la plupart de Misrata et qui, depuis la chute de Kadhafi, en 2011, régentent l'Ouest de la Libye en général et Tripoli en particulier.

En outre, Dbeibah peut compter non seulement sur les mercenaires turcs qu'il paie à prix d'or pour sécuriser son fauteuil, mais aussi sur le soutien officiel de l'Etat de Turquie. Et tout le monde sait que ce partenaire n'est pas une puissance militaire négligeable. Bien au contraire, militairement, le pays d'Erdogan sait se faire respecter. Khalifa Haftar, en tout cas, sait de quoi l'on parle ; lui qui a toujours promis de conquérir Tripoli et qui s'est toujours heurté à la riposte militaire de ce pays. L'on peut citer, pour terminer, au titre des atouts dont bénéficie Dbeibah, le soutien de la communauté internationale.

Et cela vaut son pesant de... diplomatie. Au regard donc des forces en présence et qui se font dangereusement face, l'on peut objectivement se poser la question de savoir, relativement à la menace de la prise de la capitale libyenne par le PM Bachaga, si la guerre de Tripoli aura lieu. Seules une négociation sérieuse et la bonne foi des deux parties, peuvent empêcher ce scénario- catastrophe de se réaliser. Et les amis réels de la Libye doivent s'y investir. Car, depuis 2011, ce pays est inscrit à l'article de la mort. Et la communauté internationale, qui n'est pas étrangère à cela, a l'occasion de se racheter en pesant de tout son poids, pour non seulement éviter une autre guerre civile à la Libye qui pourrait lui être fatale, mais aussi pour l'aider à réunir les ingrédients d'une élection transparente et apaisée