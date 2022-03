Guinée: Les services du FMI achèvent leur visite au pays

document

Washington, DC: Une équipe du personnel du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mme Clara Mira, a organisé une visite virtuelle du personnel du 28 février au 4 mars 2022, pour discuter de l'évolution et des perspectives économiques. À la fin de la visite, Mme Mira a fait la déclaration suivante:

" L'économie guinéenne continue de faire preuve de résilience, enregistrant une croissance élevée et soutenue du secteur minier et une reprise progressive - modérément plus lente que prévu précédemment - du secteur non minier. La croissance devrait se renforcer en 2022 et pourrait être proche de 5 ½ pourcent, soutenue par une forte production minière couplée à la poursuite de la reprise dans le secteur non minier, renforcée par l'atténuation des perturbations liées au Covid et le remboursement attendu des arriérés de paiement du gouvernement.

" Les prix moyens ont augmenté de 12½ pourcent en 2021, en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et du fret et de l'assouplissement des politiques budgétaires et monétaires pour soutenir la reprise post-pandémique. À l'avenir, le remboursement par le gouvernement des avances de la banque centrale et la récente appréciation du franc guinéen devraient compenser une partie des pressions inflationnistes découlant de la hausse des prix internationaux des produits de base.

"Les risques restent orientés à la baisse et l'incertitude est prononcée. Le conflit en Ukraine constitue une menace potentielle pour la production et les investissements miniers guinéens. Les retombées du conflit pourraient également entraîner une hausse des prix internationaux du carburant et des denrées alimentaires, ce qui aurait un impact négatif sur l'économie guinéenne, augmenterait les pressions budgétaires et exacerberait les niveaux déjà élevés de pauvreté. Sur le plan intérieur, une incertitude politique prolongée pourrait peser sur les perspectives.

"Les services du FMI et les autorités ont discuté de la nécessité pour la politique monétaire de suivre de près l'évolution économique et de gérer activement la liquidité si les pressions sur les prix intérieurs s'intensifient. Sur le front de la politique budgétaire, les discussions ont porté sur la nécessité de renforcer la mobilisation des recettes intérieures, en particulier dans le secteur minier. L'engagement des autorités à rembourser les arriérés soutiendra un secteur privé plus dynamique et contribuera à améliorer l'intermédiation du crédit. L'engagement des autorités à utiliser l'allocation de DTS avec prudence et transparence devrait soutenir les investissements dans les infrastructures et les secteurs sociaux. Continuer à protéger les plus vulnérables contre les conditions difficiles est essentiel.

" L'équipe a rencontré le Premier ministre Mohamed Beavogui, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan Lanciné Condé, le gouverneur de la Banque centrale Karamo Kaba, le ministre du Budget Moussa Cissé, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures Ibrahima Abé Sylla et d'autres hauts fonctionnaires, et des représentants du secteur privé, de la société civile et de la communauté des partenaires au développement. La mission du FMI tient à exprimer sa gratitude aux autorités guinéennes et aux autres parties prenantes pour les discussions constructives et fructueuses lors de la visite.