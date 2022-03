Angola: Le pays célèbre la Journée du téléphone "les yeux fixés " sur l'amélioration du signal

Luanda — Le monde célèbre ce jeudi 10 mars, la Journée du téléphone, un important moyen de communication mondiale qui existe en Angola depuis 1885, mais qui a fait face à de nombreux défis concernant l'amélioration du signal, ces derniers temps, avec des interruptions constantes.

Cette date vient en l'honneur de l'invention du développeur écossais, Alexander Graham Bell, qui a réalisé en 1876 la première transmission officielle de communication par téléphone.

Les données officielles indiquent que le point de repère de l'Angola dans le secteur des communications est le fait qu'en 1885, pendant la période coloniale, les 50 premiers téléphones ont été installés et, en 1951, l'inauguration d'un circuit téléphonique et télégraphique entre Luanda (Angola) et Lisbonne (Portugal ).

Actuellement, avec un nombre approximatif de 32 millions d'habitants, l'Angola compte un nombre statique de sept millions d'utilisateurs des services fixes et près de 15 millions pour le mobile.

On sait que ce secteur des télécommunications travaille à l'amélioration des câbles sous-marins, du réseau de fibre optique et de micro-ondes, en plus de la conclusion, avec la République de la Russie, de la construction de l'Angosat-2.

Avec les réformes que l'Exécutif angolais a menées dans tous les segments de l'économie nationale, en 2020, la première usine d'assemblage de téléphones a été inaugurée à Luanda, afin de faciliter l'accès aux téléphones numériques et analogiques.

Alors que des investissements sont réalisés pour consolider les communications dans le pays, les utilisateurs de la téléphonie, ces jours-ci, se plaignent encore de plusieurs interruptions du signal.

"Les difficultés de signal, ces derniers temps, sont fréquentes, des appels aux simples messages", précise Samuel Bento.

Pour Pedro Miguel, client du réseau Movicel, les services de téléphonie sont difficiles, il attend donc une meilleure information des opérateurs en Angola.

Kambinga Joaquim dit qu'il y a parfois des heures sans communication, perdant ainsi des affaires, des contrats, voire des informations entre la famille et l'entreprise.

"Nous sommes affligés par cette situation, car ils ne rapportent pas exactement ce qui se passe", assène-t-il.