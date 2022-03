Gabon: Prestation de serment des nouveaux ministres devant Ali Bongo

Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a présidé ce jour la cérémonie de prestation de serment des membres du nouveau gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda, en présence des membres de la Cour Constitutionnelle conformément à l'article 15 de la Constitution.

Avec pour missions d'une part, de relancer l'économie de notre pays dans les domaines prioritaires tels que l'éducation, la santé, l'énergie, les mines et les infrastructures, et d'exécuter des nouvelles réformes inscrites dans le Plan d'Accélération de la Transformation et, d'autre part servir la Nation au bénéfice du bien commun. La nouvelle équipe gouvernementale se compose de 38 membres dont 12 femmes.

" Je jure de respecter la Constitution et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du Chef de l'Etat, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'Etat et dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celles-ci. Je le jure ! ", ont déclaré les membres du gouvernement.

Au terme de cette cérémonie de prestation de serment, le Chef de l'État a renvoyé le gouvernement à l'exercice de ses fonctions.