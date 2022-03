Gabon: Fegafoot - Jérôme Efong Nzolo candidat

C'est lors d'une conférence de presse tenue ce 10 mars à Libreville, que Jérôme Efong Nzolo, ancien arbitre international FIFA, a déclaré sa candidature à l'élection de la présidence de la Fédération gabonaise de football.

Election qui va se dérouler le 16 avril prochain à Libreville. Le Gabono-belge, par cette déclaration de candidature, reste plus que jamais, motivé par la volonté de reconstruire le football gabonais, de la base au sommet.

Après sa défaite en 2018 au poste de président à la Fegafoot, le natif de Bikondom et son équipe ne comptent pas baisser les bras. Quatre ans après, l'instructeur élite des arbitres FIFA et CAF se relance dans la course pour conquérir cette fois-ci, la présidence de cette instance du football gabonais.

C'est donc devant la presse nationale et internationale que ce dernier a tenu à rendre public, sa candidature à la présidence de la Fédération gabonaise de football. L'actuel Directeur général adjoint de l'Office national pour le développement du sport et la culture (ONDSC), conçoit sa candidature comme celle de "la reconstruction du football gabonais" .

Pour le Belgo -gabonais " le Gabon regorge de nombreux talents dans le sport en général et dans le football en particulier. Il y a du potentiel, il ya de la ressource humaine, il ya de la matière, mais pour s'en rendre compte et en profiter, il faut créer l'environnement propices à l'éclosion, à la promotion et au développement de ceux -ci : garçons, filles, petites catégories, techniciens, arbitres et dirigeants ".

La vision de l'ancien Conseiller en charge des fédérations sportives, du Ministère de la Jeunesse, des sports et de loisirs est de corriger le Football gabonais à travers des projets spécifiques, accès à la formation de base, au développement des ligues, les partenariats internationaux, la bonne gouvernance et l'éthique. Jérôme Efong Nzolo voudrait selon lui, rendre au Gabon ce que le Gabon lui a donné. "Sans le Gabon et ses opportunités, il ne serait certainement pas nous" fait-il savoir.