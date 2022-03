Angola: Transfert de compétences à l'administration locale

Menongue — 3.186 termes de transfert de compétences ont été effectués ce jeudi de l'Administration centrale de l'Etat aux organes de l'administration locale.

Les termes ont été signés en marge de la première réunion du Conseil de gouvernance locale, tenue à Menongue, chef-lieu de la province de Cuando Cubango, sous la conduite du Président de la République, João Lourenço.

Dans le cadre du processus de renforcement de la décentralisation administrative et financière, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche transmet à l'administration locale l'agrément de l'activité des brigades mécanisées de préparation des terres.

Ce portefeuille renonce à la délivrance des permis d'exploitation du miel et des produits non ligneux, ainsi qu'à la conception des droits de pêche artisanale, maritime et continentale.

Dans le cadre du même processus, le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz transfère à l'administration locale les pouvoirs de licence, de contrôle et d'exploitation des minéraux pour la construction civile.

La mesure prévoit également que le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz transfère à l'administration locale les compétences sur la construction et l'exploitation des stations-service, jusqu'à 200 mètres cubes, ainsi que la vente au détail de lubrifiants et de gaz butane.

Pour sa part, le ministère des Transports transfère, aux organes locaux, la compétence pour autoriser l'activité de taxi qui se développe exclusivement dans la commune.

Le Ministère des Travaux publics et de l'aménagement du territoire transfère à l'administration locale les prérogatives d'autoriser l'installation d'équipements, d'infrastructures et de panneaux d'information.

En vertu de la nouvelle vision de la décentralisation administrative, l'autorisation d'installation des entrepôts de carburant est passée à l'administration locale, sauf dans le réseau routier national, l'installation à domicile de basse tension jusqu'à six kva.