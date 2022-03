Afrique: Humour - " Au royaume des femmes " de Weilfar Kaya au Masa

Dans le cadre de la 12e édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa) qui se déroule présentement en Côte d'Ivoire, l'humoriste congolais Weilfar Kaya a livré un spectacle, le 7 mars, à l'Institut Goethe sur les comportements de la femme.

Après Kinshasa, Brazzaville et Paris, c'est la ville d'Abidjan qui a eu l'honneur de recevoir l'artiste Weilfar Kaya, l'un des incontournables humoristes congolais. En toute simplicité et efficacité, Weilfar sait comment arracher des rires par millier au public. Une règle à laquelle n'a pas dérogé l'artiste à ce Masa 2022. Ses sketchs mêlant la danse, le chant revisité à la Weilfar Kaya et des pas de danse sont un véritable cocktail de rire et de bonne humeur.

Drôle et chaleureuse, sa création " Au royaume des femmes " explore l'univers féminin avec toute la truculence qui le caractérise. Ce spectacle est un mélange satirique de certains comportements étranges qu'affichent les femmes. Agitation, commérage, hypocrisie, indiscrétion, histoire de couple, manipulation, naïveté, indécision ... tout est décortiqué de façon drôle et instructive. En effet, au-delà du rire, Weilfar aborde de vrais faits de société en vue de conscientiser son auditoire. De son passage " Au royaume des femmes ", il peint non seulement les femmes mais aussi les hommes à travers leur personnalité, leur vécu et leurs habitudes.

Dans le cadre du Masa 2022, Weilfar Kaya livrera deux shows sur ce même sketch. Après son premier passage à l'Institut Goethe, l'artiste se donnera également en spectacle ce 11 mars au Palais de la culture de Treichville. " Si vous êtes en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à venir me voir en spectacle ", s'était-il adressé via sa page Facebook à ses fans en Côte d'Ivoire ainsi qu'aux Congolais y résidant. A en croire son staff, son passage à Abidjan marque le début d'une longue tournée qui le conduira dans plusieurs pays en Afrique, en Europe, en Amérique.

Organisé cette année sur le thème " Les industries culturelles et créatives : le défi des contenus ", la 12e édition du Masa se poursuit jusqu'au 12 mars. Au menu, une panoplie d'activités autour de plusieurs disciplines culturelles : humour, conte, musique, danse, street art, slam, mode, cirque et théâtre. En parlant de théâtre, l'espace Tiné du Congo-Brazzaville avait également été retenu et programmé durant le festival. Créé en 2003 à Brazzaville, le centre perpétue la tradition orale, en voie de disparition, dans ses diverses expressions. Il accorde la parole et laisse la place aux artistes de véhiculer des messages à travers des créations de spectacles autour du conte, des arts de cirque et de la marionnette, du théâtre, des récits.