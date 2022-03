Afrique: Musique - Fanie Fayar au " Wop d'Afrique women project "

L'artiste chanteuse congolaise est comptée parmi les prestigieuses invitées du concert " Wop d'Afrique women Project " qui se tient du 10 au 11 mars à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Organisé par Afrik consult, sous le Marché des arts et du spectacle d'Abidjan 2022.

Auteure, interprète et chanteuse, Fanie Fayar combine de manière subtile les rythmes pop, funk, soul et traditionnels. L'artiste séduit tant par son alchimie que par son énergie. Sa musique électrique et sa voix captivante mettront du baume aux cœurs des mélomanes ivoiriens.

Plusieurs artistes en provenance d'Afrique prennent également part à cette messe de la musique africaine dont Koudy Fagbemi du Bénin, Moomaya du Sénégal, Tyrane Mondeny de la Côte d'Ivoire, Matibeye Geneviève du Tchad.

" Wop d'Afrique women project " est une rencontre artistique qui promeut le dialogue interculturel, la création et la production des femmes en Afrique et dans le monde en vue d'accroître leurs opportunités de développement et la diffusion de leurs œuvres hors leur environnement. Ce projet est né de la volonté d'Afrik Consult, label de promotion et de diffusion des cultures d'Afrique et de ses diasporas, qui pour la première fois s'est associé avec le collectif de Marseille dans le cadre du festival MASA en 2020 à Abidjan.

Le but est de valoriser et développer les différentes techniques de chants, de voix, mais aussi de renforcer la dynamique de recherche autour des techniques de polyphonie, de collecte des chants traditionnels et populaires du patrimoine musical africain.