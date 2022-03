Congo-Brazzaville: Basketball - La Ligue de Brazzaville entame la formation des entraîneurs

Un stage de trois jours lancé le 9 mars par la ligue de Brazzaville accorde de l'importance à la formation et au perfectionnement des compétences des techniciens congolais.

Les cours théoriques et pratiques dispensés par l'expert de la Fédération internationale de basketball (Fiba), Blaise Louamba Balekita, sont, entre autres, axés sur comment communiquer avec les joueurs, la planification et la programmation de l'entraînement, les postes de jeu, la contre-attaque, la transition offensive, le jeu placé, les fondamentaux individuels et collectifs... .Ils apporteront une valeur ajoutée au développement du basketball congolais.

Cette formation des entraîneurs, selon l'expert Fiba, va permettre de les classifier. " Le Congo a des difficultés pour classifier les entraîneurs. Nous allons commencer ce travail avec la ligue. Ce stage va renforcer les capacités pour certains. D'autres qui n'ont jamais pris part à un stage et qui peuvent aspirer à devenir soit entraîneur du mini basket, soit emboîter le pas avec le niveau 1 ", a expliqué Blaise Louamba Balekita.

A la fin de la formation, des stagiaires seront soumis à des évaluations à l'issue desquelles un diplôme sera décerné à chacun d'entre eux en fonction de leur niveau. " Ce diplôme que je vais vous délivrer va être reconnu comme une qualification au stage Fiba. Le jour où le Congo va abriter un stage, je vais vous qualifier comme entraîneur Fiba. En Afrique, les stages du niveau 2 n'ont pas encore débuté. A l'issue de ce stage, tous on pourra aspirer à devenir entraîneur. Le dernier entraîneur doit avoir le niveau 2 ", a ajouté l'expert.

S'adressant aux stagiaires, le président de la Ligue de basketball de Brazzaville a insisté sur la formation tout en démontrant, par ailleurs, qu'elle reste le canal par lequel le Congo devrait relever le défi de développement de la discipline. Les clubs pourraient alors atteindre des performances attendues par le monde du basketball. " Nous vous exhortons à mettre en pratique des nouveaux acquis à l'issue de cette formation sur vos différents terrains et ainsi contribuer au développement du basketball qui sans doute nous apportera à tous une valeur ajoutée. Le sport est un facteur de réussite sociale. Car être entraîneur est un métier . Si vous travaillez et vous vous investissez comme entraîneur, vous pouvez réussir. Tout dépendra de la volonté de chacun et des efforts que vous allez fournir ", a commenté Fabrice Makaya Mateve.

Ce stage, a souligné le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de basketball, vient à point nommé. Il va compenser le vide créé après la suspension du Congo à des compétitions de la Fiba. " Quand vous êtes en formation, vous devez être assidus, attentifs et suivre tout le discours de l'expert. Ce n'est qu'en respectant ces aspects qu'on peut parler d'un succès à la fin du stage. Ce stage vient à point nommé car le Congo, depuis quelques années, est absent dans les compétitions de la Fiba. Je suis persuadé que cette mesure sera levée et que le Congo va retrouver sa place à l'international ", a indiqué Mizere Moundongo.