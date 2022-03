Algérie: Signature de plusieurs conventions interuniversitaires

Alger — Plusieurs conventions ont été signées, jeudi à Alger, entre un groupe d'établissements universitaires algériens et turcs en vue de renforcer l'échange, la formation et les programmes communs de recherche.

Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine Ghouali a coprésidé, au siège de l'Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral (ENSSMAL), avec le recteur de l'Université d'Istanbul, Mahmut Ak et le président de la Fondation d'histoire turque, Birol Cetin, la cérémonie de signature de ces conventions portant sur l'échange scientifique, la formation et les programmes de recherche communs aux deux parties.

Ces conventions ont été signées par les recteurs et directeurs de l'ENSSMAL, des Universités d'Alger 2, de Blida, de Bordj Bou Arreridj et du Centre national des archives du côté algérien et de l'Université d'Istanbul et de la Fondation d'histoire turque du côté turc.

Elles constituent "un apport positif dans les relations entre les deux pays visant l'échange, la formation et la mise en place de programmes de recherche profitables aux laboratoires algériens et turcs", a déclaré M. Ghouali.

De son côté, le directeur de l'Université d'Istanbul a estimé que les accords conclus entre les universités algériennes et turques, contribueront à "renforcer l'amitié entre les deux pays et ouvriront la voie aux chercheurs et étudiants".

Le président de la Fondation d'histoire turque, qui a 90 ans d'existence, a affirmé, à son tour, que sa fondation a pour objectif principal de "réécrire la véritable histoire et non l'histoire des impérialistes et du colonisateur occidental", saluant dans ce sens, les conclusions des participants au 4e Colloque international sur le patrimoine commun algéro-ottoman, sur les pas de "Piri Reis", histoire de l'Algérie au 19e siècle, à travers le livre de la marine (du 9 au 12 mars 2022), lors duquel "l'importance de l'écriture de notre histoire commune" a été soulignée, a-t-il dit.

Pour sa part, la directrice de l'ENSSMAL a souligné que "les défis scientifiques futures nous incitent à œuvrer avec professionnalisme et sérieux, pour développer notre compréhension des systèmes environnementaux maritimes et unifier notre vision scientifique dans le domaine de l'économie bleue".