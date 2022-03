Algérie: Gestion budgétaire - Le SIGB, élément clé de la modernisation des finances publiques

Alger — Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a souligné jeudi à Alger que le projet du Système Intégré de Gestion Budgétaire (SIGB) était un élément clé du programme de modernisation des finances publiques, indique un communiqué du ministère.

Présidant la 2éme réunion du Comité de pilotage du SIGB au niveau de son département ministériel, M. Raouya a expliqué que ce projet "offrira en tant qu'outil d'aide à la décision, des capacités d'intervention inédite aux décideurs, acteurs budgétaires et utilisateurs en matière de gestion budgétaire et comptable".

Rappelant que la loi organique relative aux lois de Finances constituait un "virage majeur" en direction du renouveau économique, le ministre a ajouté que le projet du SIGB, dont le Comité chargé de superviser sa mise en œuvre a été installé en avril 2021, "permet d'offrir un cadre dans lequel s'effectuera la rénovation de l'ensemble des instruments et des outils de gestion budgétaire et comptable".

Il a précisé que "cette solution nous permettra de nous hisser aux standards internationaux en matière de crédibilité et de transparence budgétaire", tout en exprimant "sa satisfaction de l'état l'avancement des travaux".

M.Raouya a exhorté l'ensemble des acteurs concernés à "redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés en cette période marquée par de multiples défis nés du contexte économique et sanitaire".

Le ministre a salué "les efforts consentis par les différentes structures du ministère des Finances impliquées dans les travaux de mise en œuvre de cette solution ainsi que les partenaires de l'assistance technique, pour leur appui dans la réalisation de ce projet d'envergue", lit-on dans le communiqué qui souligne que le projet entamait une "phase décisive" relative à l'expérimentation pilote sur cinq (05) sites.

Il s'agit du ministère des Finances, du ministère des Travaux publics, du ministère l'Education nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la l'Agriculture.

Par ailleurs, le communiqué a fait savoir que des réunions d'appui et d'accompagnement ont été organisées avec l'ensemble des comités budgétaires ministériels relatives à la validation des structures de programmes ainsi que la proposition des actions, le cas échéant, les sous-actions pour chaque ministère et institution publique, le retour d'expérience concernant l'élaboration des Rapport sur les Priorités de la Planification (RPP) pour l'exercice 2022 à titre démonstratif, et le lancement d'un vaste programme de formation dont l'objectif portait sur la formation de 400 formateurs devant assurer, à termes, la formation à grande échelle de plus de 6000 agents.

A propos de la formation, le ministère des Finances a indiqué qu'"elle constitue l'une des assises fondamentales qui permettront une mise en place efficace et pertinente de la réforme budgétaire".

"Ce système informatisé couvre les besoins de la gestion budgétaire en mode programme et ceux de la gestion comptable en dépenses et en recettes", a rappelé le communiqué, précisant qu'il permettra de "rationaliser les processus budgétaires en appliquant les principes de la saisie unique par l'initiateur de l'opération, accélérer le traitement des actions liées à la dépense, et assurer la concordance des données des ordonnateurs, des comptables et des contrôleurs".