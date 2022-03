Cote d'Ivoire: Rgph 2021 - Le résultat préliminaire donne 28 millions de personnes recensées

Dans un communiqué dont fratmat.info a reçu copie, le jeudi 10 mars 2022, à Abidjan, la Ministre du Plan et du développement, Nialé Kaba a livré les résultats du recensement général de la population de l'habitat (Rgph 2021).

A l'initiative du gouvernement ivoirien, le Ministère du Plan et du Développement a organisé, du 08 novembre au 14 décembre 2021, la phase du dénombrement du 5ème Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RP 2021).

Au terme de cette étape, et conformément aux normes des Nations-Unies, le Ministère du Plan et du Développement communique sur les résultats préliminaires du RGPH 2021. Ces résultats seront corrigés et finalisés à l'issue de l'enquête de validation dite enquête post censitaire, qui débutera en mars 2022. Les résultats finaux seront communiqués avec les différents indicateurs.

Les résultats préliminaires du RGPH 2021 estiment à 28 millions l'effectif total de la population résidente permanente sur le territoire ivoirien.

Les grandes tendances de la population à l'issue de ce recensement sont les suivantes :

La taille moyenne des ménages au niveau national s'établit à 5,0 personnes ;

Le taux de masculinité demeure supérieur à 100, confirmant cette particularité de la Côte d'Ivoire où il y a plus d'hommes que de femmes ;

Le taux de croissance démographique est en constante baisse ;

L'urbanisation rapide de la population se poursuit ; la population urbaine de 2021 est sept fois supérieure à celle de 1975 ;

La densité de la population est en croissante progression. Toutefois, les disparités régionales demeurent, les régions du Nord du pays restent encore faiblement peuplées ;

Abidjan se démarque par sa forte population ; plus du cinquième de la population totale vit dans le district d'Abidjan avec une densité trente fois supérieure à la moyenne nationale.

En référence au calendrier d'exécution du RP 2021, les activités majeures suivantes restent à réaliser ;

La poursuite du traitement des données en vue de l'apurement de la base ;

La réalisation de l'enquête post censitaire, dont les activités de terrain débuteront en mars 2022. La date effective de démarrage sera communiquée par voie de presse ;

La mise à disposition des résultats globaux définitifs prévue pour le mois de mai 2022;

Les analyses thématiques se poursuivront jusqu'à mi-2024 avec comme produits attendus les répertoires de localités, les rapports thématiques, les monographies régionales, etc.

Le Ministère du Plan et du Développement voudrait remercier les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant notamment le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), et l'ensemble des populations pour leurs engagements respectifs.