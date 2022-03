Algérie: Khenchela - Mise en service d'une nouvelle clinique d'hémodialyse et de néphrologie

Khenchela — Le secteur de la santé de la wilaya de Khenchela a été renforcé, jeudi, par la mise en service d'une nouvelle clinique d'hémodialyse et de néphrologie au chef-lieu de wilaya.

Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi, accompagné du directeur de la santé, Lazhar Mordjane, a présidé à l'occasion de la journée mondiale du rein (10 mars), la cérémonie d'inauguration de ce nouvel établissement de santé qui s'inscrit dans le cadre de l'investissement privé, destiné à la prise en charge des insuffisants rénaux.

Le même responsable a indiqué, à ce propos, que la sensibilisation demeure le moyen le plus efficace pour le dépistage précoce des maladies souffrant d'insuffisance rénale et les traiter avant d'atteindre le stade de l'hémodialyse, soulignant que les campagnes de sensibilisation contre les pathologies rénales contribueront à identifier les facteurs de risque à l'origine de ces maladies.

De son côté, le directeur de la santé de Khenchela a précisé à l'APS que la mise en service de cette clinique privée, d'une capacité d'accueil de 30 patients, et qui s'ajoute à 2 infrastructures similaires privées, au centre-ville et à 4 services dépendant des hôpitaux Ali Boushaba (au chef-lieu de wilaya), Kais, Chechar et Bouhmama, permettra d'augmenter le nombre de patients insuffisants rénaux pris en charge à plus de 350 personnes, tout en contribuant à réduire les problèmes de rendez-vous d'hémodialyse, parfois perturbés pour des raisons techniques.

Cette nouvelle clinique d'hémodialyse et de néphrologie est considérée comme un investissement qui représente un ajout qualitatif au secteur de la santé de la wilaya de Khenchela, a soutenu le même responsable.

Il a détaillé que cette structure sanitaire dispose d'une salle pour le dépistage, un espace d'accueil, un service d'urgence, une salle d'hémodialyse et une autre pour le repos, un laboratoire, en plus d'une salle d'isolement équipée de matériel haut de gamme qui sera géré par un staff médical et paramédical qualifié.

L'événement s'est déroulé au niveau de la place Abbas Laghrour, au centre-ville de Khenchela, à l'initiative de cette nouvelle clinique privée, et cela en étroite coordination avec l'association de wilaya de promotion du développement et celle du quartier 22 février "Sonatiba".