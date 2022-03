Algérie: L'homme de théâtre Abdelkader Alloula - Une source d'inspiration pour les jeunes comédiens

Oran — La personnalité et l'œuvre théâtrale d'Abdelkader Alloula, assassiné à Oran il y a 28 ans, ont constitué une source d'inspiration et un exemple à suivre pour un grand nombre de jeunes comédiens.

Abdelkader Alloula, victime d'un attentat le 10 mars 1994 alors qu'il se rendait lors d'une soirée du mois de ramadhan au théâtre d'Oran pour donner une conférence, fut très proche des jeunes, comme le souligne sa veuve Radja Alloula.

Alloula, a précisé son épouse Radja, "était un habitué du festival du théâtre. Il était accueilli comme un grand frère, n'hésitant pas à prodiguer conseils et orientations aux jeunes férus des arts des planches et aux autres artistes en matière de textes, de mise en scène et autres facettes de l'art scénique"., précisé sa veuve qui préside la fondation, dédiée à son défunt époux.

Alloula, a-t-elle affirmé, "a su mieux que quiconque parler et faire parler les petites gens, les laissés-pour-compte, les hommes et les femmes broyés par les aléas de la vie".

Une école nommée Alloula

Après près de trois décennies de sa disparition tragique "Sebâa Wahrane" (Le lion d'Oran) comme aiment à l'appeller affectueusement et avec respect les oranais, ses œuvres constituent une grande source d'inspiration pour bon nombre de jeunes comédiens. La fondation qui porte son nom offre une aide appréciable aux jeunes désirant faire des recherches sur l'œuvre et le parcours de ce monument du théâtre national.

Le metteur en scène, Mohamed Belfadel, a indiqué que "Alloula accompagnait souvent les jeunes troupes des années 80 et 90 à l'instar du TTO (théâtre des travailleurs d'Oran), les associations +El Amel+, +Hammou Boutlelis+,

+Ibn Sina+ et +Noudjoum+, de véritables pépinières qui ont permis l'éclosion de bien de talents et d'exaltantes aventures"

Son amour pour le 4ème art l'incitait à encourager toutes les initiatives juvéniles. Les jeunes d'Oran et d'autres régions du pays le prenaient pour leur exemple et symbole dans cet art. " Alloula a pu donner à sa personnalité plusieurs facettes, celles du comédien, de l'auteur et du metteur en scène", a affirmé Mohamed Belfadel.

"J'ai beaucoup appris de lui notamment en matière d'art ", a indiqué Mihoubi, qui garde encore en mémoire une des recommandations de l'artiste: "Avant d'être artiste, il faut s'armer de culture".

Mohamed Mihoubi a reconnu avoir beaucoup appris de l'expérience d'Alloula, notamment dans le monologue. "Sa pièce + Homk Salim + adaptée du +Journal d'un fou + de Nicolas Gogol m'a motivé à suivre cet exemple et j'ai réussi à mettre en scène + Nar fi haratna + (un incendie dans notre quartier", s'est-il remémoré.

Pour sa part, le comédien Samir Zemmouri Mazouri a indiqué avoir découvert la "Halqa" grâce aux œuvres d'Alloula. "Ce qui m'a poussé à traduire en tamazight des tableaux de l'époustouflante interprétation de +Djeloul Lefhaymi+, dans la pièce +Ladjouad+ (les généreux) du défunt homme de théâtre. Cette œuvre magistrale d'Alloula a été également traduite en tamazight et présentée au théâtre régional de Bejaïa".

Il avait notamment à son actif, entre autres, sa trilogie le "Goual" (les dires), "Lajouad" (les généreux) et "Litham" (le voile), "El Khobza", "Homk Salim", "Touffah" (les pommes), "Arlequin, valet des deux maîtres).

Ce jeudi, un centre de ressources théâtrales "Abdelkader Alloula" a été inauguré au niveau du théâtre régional d'Oran qui porte le nom du défunt. Cette structure contient sa bibliothèque personnelle, ses documents, ses textes dramatiques, des thèses et des mémoires de fin d'études ayant pris son œuvre comme objet de recherche, des photos, des articles de presse et autres documents. Tout ce précieux fonds archivistique, don de la famille d'Alloula, sera mis à la disposition des chercheurs, des étudiants, des artistes et journalistes, a-t-on indiqué au TRO.