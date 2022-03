Algérie: 70 patients bénéficieront d'une greffe rénale en 2022

Alger — Quelque 70 patients bénéficieront d'une greffe rénale en 2022 au niveau de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Maouch Mohand-Amokrane, a affirmé le chef du service de chirurgie vasculaire et de transplantation d'organes au sein du même établissement.

Dans une déclaration à l'APS à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du rein (10 mars de chaque année), le même spécialiste a fait état de six (6) greffes rénales effectuées depuis la reprise des activités hospitalières fin février dernier (suite à la stabilisation des contaminations Covid-19), relevant que l'Etablissement prévoyait d'effectuer deux opérations par semaine durant l'année en cours, soit un total de 70 greffes rénales.

Pr Kannoun a indiqué ,par ailleurs, que l'EHS avait réalisé depuis le lancement en 2006 des transplantations rénales un total de 602 opérations, dont 530 au profit d'adultes et 72 pour des enfants, précisant que le plus âgé des bénéficiaires était âgé d'environ 70 ans et le plus jeune de 3 ans.

En dépit de la pandémie Covid-19 et la contamination de nombreux employés, le service "ne s'est pas arrêté définitivement", contrairement à de nombreux autres services hospitaliers, a-t-il dit, relevant que 9 greffes rénales avaient été réalisées en 2020, 22 interventions en 2021 et 6 autres depuis la reprise des activités fin février dernier, pour atteindre 70 opérations durant cette année (avec une baisse de l'activité durant la saison estivale).

Les donneurs et les receveurs, poursuit-il, font l'objet d'un suivi médical minutieux par le staff médical et paramédical de l'EHS, qui, outre la greffe de rein, a placé plus de 1.000 fistules en faveur de patients hémodialysés, en plus d'autres chirurgies vasculaires au profit des patients à travers le pays, d'où cette "grande pression" sur l'établissement, appelant à la nécessité de généraliser ce type de structures à travers le pays pour réduire la pression sur l'EHS Maouch Mohand-Amokrane.

Par ailleurs, le même spécialiste a insisté sur l'intensification des campagnes de sensibilisation pour atteindre le niveau des pays ayant réussi à améliorer la transplantation rénale en associant tous les acteurs dans le domaine, y compris les mosquées, les médias et la société civile.

Le même intervenant a rappelé, l'élargissement du cercle des donneurs d'organes aux proches alors qu'il était limité aux donneurs apparentés. Le don n'était également pas autorisé entre époux avant la promulgation de la loi sur la santé de 2018.

Le néphrologue, Dr. Mechiche a affirmé que l'EHS Mohand Maouche a effectué des greffes pour près de 20 couples entre donneurs et receveurs, notant que le don entre proches demeure très faible, notamment en faveur des enfants.

Mme Fatima, une mère de famille âgée de 53 ans dit ne pas avoir hésité une seule seconde à faire don d'un rein à son frère âgé de 41 ans et avoir bénéficié de tout l'appui de sa famille, assurant qu'elle ne souffre d'aucune séquelle depuis l'opération qu'elle a subie début mars 2022".

Omar un patient qui a tenu à saluer les efforts de l'Etat algérien pour "la gratuité des soins" et à remercier les efforts du staff médical de l'EHS qui ont mis fin à 10 mois souffrance et des séances de dialyse trois fois par semaine, a précisé que la greffe coûtait en France entre 80 000 et 100 000 euros en France.

L'hypertension artérielle et le diabète comptent parmi les facteurs déclencheurs de l'insuffisance rénale qui affectent les vaisseaux sanguins, notamment les nerfs rénaux.

L'Algérie enregistre chaque année 3000 nouveaux cas d'insuffisance rénale et recense 28 000 patients dialysés, dont 5000 à 6000 nécessitant une greffe.