Congo-Brazzaville: District de Kingoué - La Fondation Burotop Iris fait un don de matériels aux orphelins

Dans le cadre de ses actions sociales, la Fondation Burotop Iris, présidée par Diana Attye, a fait un don de matériels à l'association Maison du Cœur-Amis du Congo (Amaco), basée à Kingoué, dans le département de la Bouenza.

Un groupe électrogène, une machine à laver, un ordinateur, une imprimante multifonction, une moto TVS 125, des matelas, une tondeuse à gazon et des gardes linges sont, entre autres, l'essentiel du matériel de ce don.

" Nous manifestons une grande gratitude à la Fondation Burotop Iris... Plusieurs enfants du département de la Bouenza sont pris en charge ici et le budget s'élève à plus d'un million le mois, mais nous n'en avons pas. Certes la responsabilité est la nôtre, mais la mission concerne tous les Congolais pour former ces enfants et les amener à une insertion professionnelle. La Fondation vient de répondre de façon considérable aux besoins de la maison. Nous sommes comblés de cet apport important", a indiqué l'abbé Ghislain Ngamouma, président fondateur de l'Amaco, rappelant que cette organisation de développement rural est composée des filles autochtones et des enfants orphelines bantous.

Selon le chargé de la logistique à la Fondation Burotop Iris, Flaurys Oko, le champ d'action de leur structure caritative est centré sur l'éducation, la santé, le social et l'environnement.

Sur le site internet de cette Fondation, sa directrice, Diana Attye, a lâché ce commentaire : " L'œuvre de mon organisation est une résultante d'un état d'esprit et de la volonté d'agir au service de la réduction des inégalités et au développement du potentiel humain. En tant que directrice de la Fondation, je suis heureuse de pouvoir agir chaque jour auprès des plus vulnérables, de redonner du réconfort aux personnes qui en ont besoin et d'être un trait d'union pour redonner espoir dans la réussite de tous et de chacun ".