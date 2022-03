Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Clin d'œil sur la pratique du karaté par des Congolaises

Le mois de mars met à l'honneur la gent féminine dans toute sa diversité. Alors plongeons-nous dans l'historique de la pratique de karaté par les femmes congolaises qui ont fait de ce sport leur source de revenus, leur cheval de bataille ou parfois un véritable divertissement ou une occupation de premier plan.

Elles sont nombreuses, celles qui ont fait et continuent de faire le beau temps du karaté congolais lors des grandes compétitions nationales et internationales. Que cela soit en individuel ou en équipe, les Congolaises s'illustrent toujours par leur savoir-faire. Les résultats individuels aux compétitions régionales et continentales, par exemple, hissent sur les podiums la souplesse et la technicité de la maîtresse Mariane Judith Ndeké. Elle est, en effet, médaillée d'or à la première édition du challenge Denis-Sassou-N'Guesso à Brazzaville, en 1999.

Cette dame dite de fer est également détentrice de deux médailles d'or à la troisième édition des championnats d'Afrique centrale seniors au Cameroun en 2000 ; de deux médailles d'or à la quatrième édition des championnats d'Afrique centrale seniors au Gabon en 2001 et d'une médaille d'argent puis d'une médaille de bronze à la huitième édition des championnats d'Afrique seniors à Madagascar en 2001. Dans son palmarès, il faut ajouter les médailles d'argent et de bronze glanées à la première édition des championnats d'Afrique cadets et juniors au Botswana, en 2002, ainsi que de deux médailles d'or à la quatrième édition des championnats d'Afrique centrale à Brazzaville en 2003.

Mariane Judith Ndeké n'est pas seule à survoler ce palmarès élogieux du karaté congolais puisqu'à ses côtés il y a d'autres vétéranes et surtout des jeunes en activité qui continuent de hisser très haut le drapeau du Congo lors des compétitions de la discipline. Nous pouvons citer Mathurina Malanda et Grâce Dewe qui ont remporté une médaille de bronze chacune lors du récent championnat d'Afrique qui s'est déroulé en décembre, en Egypte. Leur compatriote Diabaté Fatoumata avait remporté deux médailles de bronze. N'est-ce pas un avenir plein d'espoir ?

Sur le plan de l'arbitrage, la femme congolaise n'est pas restée en marge puisque son expertise est souvent sollicitée lors des compétitions de la discipline. La Congolaise ayant le grade le plus élevé en arbitrage est, selon le président de la commission d'arbitrage de la Fédération Me Nowa, la redoutable Maîtresse Bienvenue Obindi Gath. Elle est Juge B Régional en kata et kumité.

Notons qu'à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, Bienvenue Obindi Gath et Mariane Judith Ndeké ont été décorées par la ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Inès Nefer Bertille Ingani.