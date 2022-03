Afrique de l'Ouest: Plus de 15 800 enfants pris en charge par le RAO (responsable)

Saly-Portudal (Mbour) — Le Réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants (RAO) est en train de prendre en charge plus de 15 800 enfants en situation de vulnérabilité dans la zone CEDEAO, a révélé Djibril Fall, directeur du service social international pour l'Afrique de l'Ouest (SSI-AO).

"On a un système d'informations individuelles, au niveau opérationnel comme financier. Dans le cadre du RAO, jusqu'à avant-hier (mardi), nous prenons en charge plus de 15 800 enfants en situation de vulnérabilité. Les 55% sont des garçons, les 45% étant des filles", a notamment précisé M. Fall.

S'exprimant, jeudi, à l'occasion de la 17ème rencontre annuelle du comité de pilotage du RAO qui se tient à Saly-Portudal (Mbour, ouest), il a souligné que l'âge médian de ces enfants-là tourne autour de douze ans.

Il a indiqué qu'au cours des 15 dernières années, plus de 13 000 enfants et jeunes en mobilité qui s'étaient retrouvés en difficulté avaient bénéficié de services de protection transnationale fournis par environ 860 acteurs étatiques et non étatiques membres du RAO.

Le RAO, qui regroupe les quinze pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la Mauritanie est "une chaîne de réponse cohérente mais harmonisée" entre des praticiens de la protection des enfants, notamment ceux qui sont dans une situation de mobilité, de migration entre ces pays, a t-il expliqué.

"Chaque année, on organise cette rencontre pour que ces praticiens puissent échanger sur les résultats annuels, mais aussi pour orienter les prochaines étapes de collaboration assez spécifiques parce que s'orientant vers des enfants qui sont dans une situation de vulnérabilité la plupart du temps", a fait savoir M. Fall.

Le RAO veut donner "du sourire" et "du rêve" aux enfants en situation de vulnérabilité, tout en les protégeant durablement des situations qui pourraient entamer ce rêve-là, a t-il dit.

"Si on donne à l'enfant un bien-être dans son environnement, je ne dirais pas qu'ils vont rester sur place, mais ils partiront armés, selon leur bon vouloir, de leurs communautés, de leurs familles et de leurs Etats. Et ils partiront pour des raisons beaucoup plus positives que pour des raisons de fuite ou des raisons bassement économiques"', a indiqué M. Fall.