Sénégal: Kaolack - Des agents de santé marchent pour réclamer un régime indemnitaire

Kaolack — Des membres de l'Alliance des syndicats autonomes de la Santé (ASAS) ont organisé, jeudi, une marche nationale pour réclamer une totale revalorisation du système de rénumeration dans le secteur, a constaté l'APS.

Venus de différentes régions du pays, les marcheurs ont sillonné les rues de la ville de Kaolack pour se faire entendre.

Sur leurs pancartes, on pouvait lire, entre autres : "la révision de l'arrêté portant la répartition des ressources du CDS et son relèvement à 45 %", "le relèvement de l'indemnité de risque à 100 mille FCFA et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite" et "l'octroi d'une indemnité de logement pour l'ensemble du personnel de santé et de l'action sociale".

"Cette marche est une manière d'extérioriser nos problèmes, nos préoccupations et surtout montrer à la populations que nous ne sommes pas contents et que le gouvernement doit avancer sur notre protocole d'accords notamment sur les questions sur le système de rémunération qu'il a commencé à régler de manière sectorielle", a expliqué Mballo Dia Thiam, membres de l'alliance And gueuseum.

Il a annoncé que l'alliance des syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) va rencontrer cet après midi, le gouvernement pour des négociations.

"Nous allons nous inscrire dans la durée si le gouvernement cherche à nous diviser ou il cherche à faire du dilatoire", a averti Mballo Dia Thiam.