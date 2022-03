Sénégal: BRVM - Le marché réalise plus de 5 milliards FCFA de transactions ce 10 mars

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré de fortes transactions de plus de 5 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce 10 mars 2022.

La valeur de ces transactions s'est en effet élevée à 5.478 milliards de FCFA contre 831,689 millions de FCFA la veille. Le marché revient de loin, peinant depuis plusieurs séances de cotation à franchir le cap des 2 milliards de FCFA de transactions.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est établie à 6460,215 milliards de FCFA contre 6485,094 milliards de FCFA le 9 mars 2022, soit une baisse de 24,879 milliards de FCFA. Ce repli de la capitalisation des actions découle de celui des indices. L'indice BRVM composite a ainsi perdu 0,39% à 214,61 points contre 215,44 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 10, il a enregistré une baisse plus importante de 0,76% à 161,08 points contre 162,31 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle est restée toujours stationnaire à 7499,979 milliards de FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 1 725 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,92% à 695 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,47% à 740 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,56% à 1 900 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 5,33% à 1 580 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est, de son côté, respectivement occupé par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 1 185 FCFA), Servair Abidjan (moins 4,71% à 1 620 FCFA), Oragroup Togo (moins 4,65% à 3 900 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 3,04% à 4 300 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 4 195 FCFA).