Ethiopie: Création d'une application pour les réfugiés et déplacés

Comment faire, quand on est réfugié et que l'on est sur la route, pour trouver de l'aide, un abri, des médicaments, un moyen de transport ? Une application pour téléphone portable propose désormais une réponse à ces questions.

Disponible gratuitement depuis mercredi, " Refugee Friend " (l'ami du réfugié) a été développée par un entrepreneur néerlandais et ses amis, qui ont pris conscience du dénuement et la détresse dans lequel se trouvaient les Érythréens et les Syriens fuyant la guerre.

Au début, en 2013, ils n'étaient que quelques uns, dans un petit village néerlandais à se mobiliser pour les réfugiés érythréens et syriens errant près de chez eux. Mais bientôt, ils se sont retrouvés plus nombreux, autour de l'entrepreneur Pieter Rambags. Une quarantaine de bénévoles soutenant 60 familles, leur apprenant les petites habitudes des Pays-Bas, la langue, donnant un coup de main.

" On leur rendait visite. On veillait à ce qu'ils se sentent chez eux, avec tous les bénévoles. Mais là, j'ai entendu leurs histoires. Et ça m'a brisé le cœur. Ça m'a choqué la façon dont ces réfugiés étaient traités par nos policiers, nos politiciens, nos gardes-frontières. Et je me suis dit : il faut faire quelque chose ", raconte Pieter Rambags.

Ce " quelque chose ", c'est donc une app, à télécharger sur téléphone. Sur une carte, les réfugiés peuvent y localiser autour d'eux les gens prêts à les aider, pour les loger ou les nourrir, le prodiguer des soins ou les transporter.

" J'avais remarqué que les Polonais mettaient une lampe verte à leur fenêtre pour indiquer aux réfugiés du Belarus qu'ils étaient prêts à les aider. Et je me suis dit : voilà, c'est ça ! Parce que la plupart des gens sont prêts à aider... C'est juste une minorité qui ne veut pas de réfugiés, qui veut les humilier. Et ce sont surtout des politiciens ", ajoute l'entrepreneur.

Refugee Friend permet aussi de signaler des abus ou des agressions, et propose un dispositif d'alerte d'urgence. L'application de Peter Riambags et ses amis est téléchargeable gratuitement pour Android ou iOS dans les boutiques en ligne ou sur le site refugeefriend.com.